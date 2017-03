Thêm trường hợp máy bay Vietnam Airlines bị chiếu laser vào buồng lái

(Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN)



Trong đó, hai lần gần đây nhất diễn ra liên tiếp vào tối 16 và 17-7 tại sân bay Vinh (chuyến bay VN1715 Hà Nội-Vinh) và cảng hàng không quốc tế Nội Bài (chuyến bay VN415 Incheol (Hàn Quốc) - Hà Nội).



Mặc dù chưa có sự cố nào xảy ra nhưng việc liên tục gặp phải tia laser chiếu vào buồng lái đã gây ảnh hưởng đến sự tập trung của phi công, uy hiếp an ninh và an toàn bay.



Liên quan đến sự việc này, Cục Hàng không Việt Nam đã gửi văn bản tới các cảng vụ hàng không khu vực, đề nghị xác định phạm vi ảnh hưởng của ánh sáng laser theo yêu cầu chung về thiết kế và khai thác sân bay theo tài liệu của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) hướng dẫn về phát xạ laser và an toàn bay, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 12-8.



Theo Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Chánh Văn phòng Ủy ban an ninh hàng không dân dụng quốc gia Đinh Việt Sơn, hiện tượng có thiết bị chiếu ánh sáng laser vào tàu bay khi cất, hạ cánh là một trong những nguyên nhân gây uy hiếp an toàn hoạt động của tàu bay.



Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị cơ quan thẩm quyền bổ sung hành vi chiếu đèn laser tàu bay vào thông tư liên tịch hướng dẫn Bộ luật Hình sự và xem đây là hành vi cản trở giao thông đường không.



Văn bản kiến nghị của Cục Hàng không nêu rõ: “Người chiếu tia laser vào máy bay gây chết người hoặc tổn thương sức khỏe phi công có thể bị phạt tiền 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữa đến ba năm hoặc phạt tù từ một đến năm năm”.

Theo Vietnam+