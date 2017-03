Thi hộ cho sếp

Theo phản ảnh của học viên lớp tại chức chuyên viên chính khóa 2 - Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, vào ngày 19-10, học viên Nguyễn Trọng Đông, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, vắng mặt trong kỳ thi hết học phần (khóa học khai giảng ngày 22-8).



Trong khi đó, bài thi của ông Đông do một người khác thực hiện. Cuối buổi thi, vị giám thị coi thi là ông Phan Đình Dũng phát hiện sự bất thường này. Người làm hộ bài thi cho ông Đông là ông Phan Thanh Quang, cán bộ Sở Tài nguyên - môi trường TP Hà Nội, đã không nộp bài và bỏ chạy khỏi phòng thi. Giám thị phải lập biên bản với sự chứng kiến của đại diện lớp.



“Tự ý đi thi hộ”



Làm việc với phóng viên trưa 1-11, ông Nguyễn Văn Sáu, hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, cho biết: “Chúng tôi được biết sự việc qua thư phản ảnh của học viên. Chiều 24-10, chúng tôi đã tổ chức họp về vấn đề này. Thông thường, khi học viên có vi phạm quy định của trường, trường chỉ thành lập hội đồng xem xét vi phạm gồm một đại diện của ban giám hiệu, trưởng khoa, giáo viên chủ nhiệm lớp và đương sự.



Nhưng lần này, người bị cho là “nhờ thi hộ” lại là lãnh đạo của một sở tại Hà Nội nên cuộc họp phải bao gồm tất cả thành viên trong ban giám hiệu và những người liên quan. Chúng tôi đã xem xét giải trình của người thi hộ, của học viên, giáo viên chủ nhiệm, giám thị... và về cơ bản đã có kết luận.



Ban giám hiệu cố gắng để trong ngày 1-11 hoàn tất báo cáo về sự việc này gửi Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Sau khi có ý kiến của ủy ban kiểm tra, chúng tôi mới công bố chính thức kết luận về sự việc”.



Ông Nguyễn Văn Sáu xác nhận sự việc ông Phan Thanh Quang có tham gia buổi thi hết học phần của lớp tại chức chuyên viên chính 2 vào ngày 19-10. Ông cho biết thêm: trong giải trình của ông Quang tại cuộc họp có sự chứng kiến của toàn bộ ban giám hiệu nhà trường, ông Quang giải thích là “tự ý đi thi hộ cho ông Nguyễn Trọng Đông vì ông Đông đi công tác. Động cơ là để lấy lòng sếp...”.



Theo ông Sáu, lớp tại chức chuyên viên chính 2 chưa kịp làm thẻ học viên nên đã xảy ra việc trà trộn người ngoài vào phòng thi, giám thị chỉ phát hiện việc thi hộ khi học viên nộp bài thi. Thái độ lúng túng của ông Quang và việc ông Quang tìm mãi mới thấy tên ông Đông trong danh sách học viên đã khiến giám thị nghi ngờ và phát giác.



Ông Nguyễn Văn Sáu cho biết: “Học viên Nguyễn Trọng Đông do phải đi công tác nên đã có đơn xin phép không dự thi”. Đây là một “bằng chứng” mà ông Sáu cho rằng ông Đông không cố tình gian lận.Về phản ảnh của học viên cùng lớp về việc “ông Đông hầu như không tham gia trong quá trình học mà nhờ người điểm danh hộ”, ông Sáu nói: “Việc này chúng tôi đã đề nghị giải trình, có ý kiến của giáo viên chủ nhiệm rồi”. Tuy nhiên, ông từ chối thông tin nội dung giải trình với lý do để báo cáo Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội.



“Người ta bôi nhọ tôi”



Ngày 1-11, trả lời PV qua điện thoại (vì đang bận họp), ông Vũ Văn Hậu, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, cho rằng “anh Đông (phó giám đốc sở Nguyễn Trọng Đông) đang đi học nên thuộc sự quản lý của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong”. Trong khi trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu cho hay lớp học tại chức này chỉ diễn ra trong ba tháng, học viên chỉ học ba ngày/tuần.



Ông Nguyễn Trọng Đông khi lý giải với phóng viên Tuổi Trẻ về vụ thi hộ đã khẳng định “sự việc không phải như vậy, đơn từ kiểu như thế là để... bôi tôi đấy”. Ông Đông cho hay ông là cán bộ trong diện quy hoạch.Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ về sự việc trên vào chiều 1-11, ông Lương Xuân Hiển, phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội, nói: “Sở chưa nhận được thông báo chính thức nào về sự việc từ Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, chỉ mới nghe nói”.



Tuy nhiên, ông khẳng định “sẽ báo cáo giám đốc sở và nếu sự việc này là đúng thì chắc chắn sẽ phải xử lý kỷ luật những cá nhân liên quan”. Về trường hợp ông Phan Thanh Quang, theo ông Hiển, hiện ông Quang là phó trưởng phòng đo đạc bản đồ của Sở Tài nguyên - môi trường Hà Nội.





Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội chưa nhận được báo cáo Tối 1-11, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Trọng Dực cho biết ủy ban chưa nhận được báo cáo của Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về vụ việc. Ông Dực cũng cho biết đây là lớp đào tạo do Trường Lê Hồng Phong và Sở Nội vụ Hà Nội cùng quản lý. Theo ông Dực, cho đến hết ngày 1-11, Ủy ban kiểm tra Thành ủy chưa nhận được báo cáo hay thông tin nào từ các cơ quan của TP Hà Nội về vụ việc nghiêm trọng liên quan tới vụ thi hộ cho phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Nguyễn Trọng Đông.

