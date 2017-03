Thi thể du khách Nga nghi tự tử được đưa về nước

(PL)- Ngày 25-11, gia đình bà Ylia Smimova đã đến Phan Thiết (Bình Thuận) làm thủ tục nhận xác đưa về Nga. Gia đình bà Ylia từ chối cho giám định tử thi do xác định bà Ylia chết là do nhảy lầu vì quá say.

Kết quả điều tra cho thấy trong đêm 22 đến rạng sáng 23-11, bà Ylia Smimova uống khá nhiều rượu, sau đó đã định nhảy từ lầu ba xuống nhưng được một số bảo vệ ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, đến 4 giờ sáng 23-11, bà Ylia Smimova ra ban công nhảy từ lầu ba xuống đất và chết sau đó tại bệnh viện. PN