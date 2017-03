Thiệp mời đám giỗ ghi chức vụ: trân trọng khách!

Chiều 16-2, ông Nguyễn Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đồng Xoài (Bình Phước), lý giải việc ông đã in tên mình, tên cơ quan công tác lên bì thư mời đám mãn tang mẹ (ảnh).

Nhiều người bàn tán: Ông Lý lợi dụng danh nghĩa, chức vụ để trục lợi, tạo ảnh hưởng khi ghi tên riêng, tên cơ quan công tác lên thiệp mời.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã trao đổi, ông Nguyễn Công Lý cho biết: “Sáng 16-2, tôi đã gửi bản tường trình cho đồng chí bí thư Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy về sự việc mà dư luận xôn xao. Việc là trưa 10-2 tôi tổ chức cơm trưa tại nhà để làm đám mãn tang mẹ. Tôi có mời khoảng 130 người là anh em bạn bè chủ yếu là trưởng, phó các phòng, ban, bí thư, các phó bí thư xã... Cùng với khoảng 70 người là người thân trong dòng họ, bà con trong tổ dân phố. Vợ tôi về quê nên việc tổ chức đám giỗ tôi đều giao cho con dâu thu xếp”.

Phong bì và thiệp mời gây xôn xao dư luận.

Lý giải việc thiệp mời có in tên và cơ quan công tác, ông nói: “Thiệp mời do anh em trong cơ quan phụ giúp in ấn, phôtô. Ghi như vậy nhằm thể hiện sự trân trọng của tôi đối với khách mời, chứ không có dụng ý khác. Nếu không để tên cơ quan thì khi tôi mời anh em cũng biết tôi là ai.Tôi chỉ mời anh em trong cơ quan và trong thị xã Đồng Xoài. Tôi cho rằng đây là thể thức thông thường của thư tín cá nhân chứ không có ý gì khác. Việc dư luận cho rằng tôi in như vậy để thị uy là một điều tôi rất lấy làm đáng tiếc, đáng để cho tôi làm bài học nhớ đời”.

Ông Bùi Văn Danh, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, đã yêu cầu ông Lý làm bảng tường trình sự việc và đề nghị ông Lý nghiêm khắc rút kinh nghiệm về sự việc trên.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước, cho biết: UBKT Tỉnh ủy đã mời ông Lý lên báo cáo sự việc in thiệp gây hiểu lầm trong dư luận. Qua kiểm tra ban đầu, thấy rằng ông Lý không có dấu hiệu lợi dụng chức vụ để in thiệp gây ảnh hưởng, tạo uy tín mà chỉ là sai sót khi ghi tên cơ quan lên bì thư chứ không ghi chức vụ cụ thể. UBKT Tỉnh ủy cũng đã yêu cầu đồng chí Lý làm bảng tường trình sự việc. Tùy mức độ sai sót mà UBKT tỉnh sẽ có hình thức xử lý sau. “Trong vụ việc này, bản thân tôi cho đây là bài học kinh nghiệm, khi có tiệc mời, cán bộ, công chức nên làm đúng quy định, tránh việc in thiệp, thư mời gây dư luận không tốt” - bà Tâm nói.

Cùng ngày, ông Hà Anh Dũng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước, cho biết: Ngay khi có dư luận về việc trên, lãnh đạo Tỉnh ủy đã đề nghị UBKT Tỉnh ủy làm rõ sự việc để báo cáo lãnh đạo Tỉnh ủy”.

NGUYỄN ĐỨC