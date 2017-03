Thiệt hại hàng chục tỷ đồng vì cháy xưởng nhựa

Đám cháy khiến cả thị xã Đồng Xoài bị bao phủ bởi khói đen do đám cháy bốc lên ngút trời.



Ngay sau khi đám cháy xảy ra, lực lượng công an phòng cháy chữa cháy đã huy động sáu xe chữa cháy, cùng trên 50 cán bộ có mặt tại hiện trường tham gia dập tắt đám cháy. Nhưng do đây là một xưởng sản xuất nhựa, tất cả các vật liệu đều dễ cháy, nên phải đến 14 giờ 30 cùng ngày đám cháy mới được dập tắt.



Thời điểm xảy ra vụ cháy đúng vào giờ nghỉ trưa, các công nhân công ty đã nghỉ làm nên không có thiệt hại gì về người.



Theo một số người dân và công nhân của doanh nghiệp Trung Đông, nguyên nhân đám cháy rất có thể là do chập điện, lửa bắt vào những thùng phế liệu để xung quanh nên đã gây ra vụ cháy.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)