Thiệt hại vì sụp hố, đòi ai bồi thường?

Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng tính từ đầu tháng 8.2010 đến nay, nhiều vụ sụt lún liên tiếp xảy ra. Chưa thấy có đơn vị, cá nhân nào bị xử lý trên lĩnh vực quản lý nhà nước.





Xe tải sụp hố gần giao lộ Võ Văn Vân – đường liên ấp 1, 2, 3

(xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) hôm 13.9. Ảnh: CTV



Lòng vòng trách nhiệm

Taxi của Vinasun lọt "hố voi" trên đường Lê Văn Sỹ, Q.3

chiều 14.9.2010. Ảnh: Từ An



Chủ đầu tư và cơ quan chủ quản có trách nhiệm bồi thường

Những vụ sụt lún mặt đường thời gian gần đây



– Lúc 17 giờ chiều 14.9, một hố sâu khoảng 3m, rộng 4m xuất hiện trên đường Lê Văn Sỹ làm một chiếc taxi bảy chỗ đang lưu thông trên đường cắm đầu xuống hố. Đây là hố sâu lớn nhất xuất hiện trên đường phố tính đến nay.



– Ngày 13.9, hố sâu gần 1m, rộng 2m xuất hiện gần giao lộ Võ Văn Vân – đường liên ấp 1, 2, 3 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh).



– Chiều 28.8, tại hẻm 368 Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3), một hố sâu khoảng 3m, rộng 6m cũng đột ngột “hiện ra”. Hàng trăm người trong hẻm phát hoảng.



– Đầu tháng 8.2010, một hố khác sâu hơn 2m, rộng 3m cũng đột ngột xuất hiện giữa giao lộ Phan Đình Phùng – Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) khiến nhiều người đi đường thót tim.



– Trước đó vài ngày, ở giao lộ Phạm Văn Hai – Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận) cũng đột ngột xuất hiện một hố sâu 2m, rộng 4m khiến một ôtô sụp bẫy, chủ xe thuê xe cẩu đến hiện trường để tự khắc phục sự cố.

Theo Đào Lê – Từ An ( SGTT)



Sau vụ xe tải suýt cắm đầu xuống hố vì mặt đường bất ngờ sụt lún ngày 13.9 trên đường Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh), chúng tôi đã liên hệ với ông Trần Hồng Nam, phó chánh Thanh tra sở Giao thông vận tải TP.HCM, để tìm hiểu thêm về nguyên nhân vụ việc và trách nhiệm của đơn vị liên quan.Trao đổi qua điện thoại, ông Nam cho biết trước mắt, các cơ quan chức năng sẽ đề nghị nhà thầu thi công khắc phục sự cố, còn nguyên nhân của vụ sụt lún, khu quản lý giao thông đô thị số 4 – đơn vị nhận bàn giao quản lý tuyến đường trên – là nơi có trách nhiệm trả lời. Tuy nhiên ông Nam cũng cho hay có nhiều nguyên nhân dẫn đến sụt lún mặt đường, trong đó, không loại trừ yếu tố tự nhiên là xói mòn.Chiều 14.9, chỉ vài giờ trước khi xảy ra vụ sụp hố mới nhất của xe taxi bảy chỗ trên đường Lê Văn Sỹ quận 3, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Vĩnh Ninh, phó giám đốc khu quản lý giao thông đô thị số 1, đơn vị quản lý các tuyến đường Lê Văn Sỹ, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ... thẳng thắn cho rằng nguyên nhân xảy ra sụt lún thời gian qua là do nhà thầu thi công cẩu thả. “Hiện chúng tôi đang kết hợp với thanh tra giao thông để kiểm tra, rà soát lại tất cả các điểm thi công lôcốt cẩu thả để báo lại với sở Giao thông vận tải nhằm có hướng xử lý thích đáng”, ông Ninh nóiTheo ông Lê Toàn, phó giám đốc sở Giao thông vận tải TP.HCM, sở không trực tiếp giám sát việc tái lập nền đường nhưng các đơn vị thanh tra của sở vẫn tiến hành kiểm tra đột xuất những điểm nghi ngờ nền đường được tái lập không đảm bảo yêu cầu.“Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm với mọi sự cố như sụt lún nền đường, hư hỏng mặt đường… xảy ra trong thời gian một năm sau khi đơn vị thi công tái lập mặt đường”, ông Toàn cho biết.Ông Đậu An Phúc, trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (sở Giao thông vận tải TP.HCM) cũng cho rằng, việc để xảy ra những sự cố sụt lún nền đường trong thời gian qua, trách nhiệm thuộc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát, bởi sự cố xảy ra nằm trong thời gian đơn vị đó bảo trì, sở Giao thông vận tải chưa tiếp nhận. Ông Phúc cũng cho biết sở sẽ không tiếp nhận những công trình nào không đảm bảo việc tái lập nền đường.Phó chủ tịch hội Xây dựng TP.HCM, kỹ sư Phan Phùng Sanh, nhận xét: để xuất hiện các hố sâu chết người sau khi tái lập mặt đường, ngoài phần lỗi cẩu thả của đơn vị thi công còn phải kể đến trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, của chủ đầu tư và kể cả cơ quan chủ quản. Ông Sanh thẳng thắn: “Qua đây ai cũng có thể thấy công tác nghiệm thu công trình đã bị xem nhẹ. Không ít người đặt nghi vấn phải chăng việc nghiệm thu công trình kém chất lượng được thực hiện trên bàn nhậu, bất chấp tính mạng của người dân?”Cho rằng chuyện “lôcốt rút đi mặt đường tan nát” dư luận lên tiếng từ rất lâu nhưng không những chậm được khắc phục mà còn có dấu hiệu gia tăng, bằng chứng là các “hố trâu” liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây, luật gia Lê Hiếu Đằng nhận định: phần lỗi lớn nhất thuộc về đơn vị chủ quản tức sở Giao thông vận tải. Theo ông, các đơn vị như nhà thầu thi công, tư vấn giám sát không chịu trách nhiệm với dân – nếu xét về mặt Nhà nước. “Sở Giao thông vận tải có toàn quyền trong tay để xử lý các nhà thầu thi công tái lập mặt đường cẩu thả, xử lý các đơn vị tư vấn giám sát tắc trách nhưng tôi chỉ mới nghe nói sẽ xử thế này, thế kia chứ chưa thấy ai bị xử và xử nặng. Chính vì thế mới dẫn tới những sự cố sụt lún đáng tiếc nói trên”.Cũng theo ông Đằng, trong trường hợp này, nếu người dân gặp nạn vì “hố trâu” hay “ổ voi”, họ hoàn toàn có thể kiện sở Giao thông vận tải ra toà đòi bồi thường vì sở này chưa làm tròn trách nhiệm kiểm tra, quản lý của mình.Đồng quan điểm, GS.TS Nguyễn Vân Nam cho rằng, người dân đang đi trên đường mà bị sụp hố do chất lượng đường kém thì họ hoàn toàn có quyền khởi kiện hành chính chính quyền, mà trường hợp ở đây là đơn vị chủ đầu tư, là sở Giao thông vận tải với tư cách là người ký hợp đồng với các công ty thực hiện công trình. Ở đây, chủ đầu tư đã không thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Khi sửa chữa hay mở rộng cầu đường, xây dựng công trình công cộng, cơ quan nhà nước này phải có trách nhiệm đảm bảo việc sửa chữa đó đúng chất lượng, đảm bảo an toàn cho người đi đường, không thể vô trách nhiệm, gây thiệt hại cho người dân. Nguyên nhân kiện được xác định là do chất lượng đường xấu, gây ảnh hưởng thiệt hại tới người dân.“Sau khi kiện mà anh thua thì anh phải nộp phạt. Còn sau đó đơn vị chủ đầu tư khởi kiện công ty thực hiện không đúng hợp đồng là việc của họ. Người bị thiệt hại không cần thiết phải kiện nhà thầu. Khi đó cơ quan nhà nước cũng phải nhìn nhận đúng lại trách nhiệm của mình với người dân”, ông Nguyễn Vân Nam khẳng định.