“Thiếu gia” đi mô tô “khủng” cự cãi CSGT

Thượng tá Trần Thanh Trà, Trưởng phòng CSGT đường sắt, đường bộ (PC67) - Công an TP.HCM, cho biết phòng đã tiếp nhận hồ sơ liên quan vụ Hà Minh Trí (21 tuổi, ngụ phường 11, quận 6) sử dụng mô tô phân khối lớn, không chấp hành luật giao thông từ Đội CSGT Chợ Lớn chuyển lên.

Theo đó, Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông đường bộ đối với Trí về các hành vi không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT làm nhiệm vụ, sử dụng xe phân khối lớn không xuất trình được giấy phép lái xe, CMND, bảo hiểm…

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 22-8, Đội CSGT Chợ Lớn nhận tin báo từ người dân có nhiều mô tô phân khối lớn đang di chuyển ở làn ô tô trên đường Võ Văn Kiệt. Ngay sau đó, tổ tuần tra giao thông tại giao lộ Châu Văn Liêm - Nguyễn Trãi (quận 5) phát hiện Trí đi chiếc mô tô “khủng” phân khối 998 cc biển số 59A3-006.53 đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. CSGT yêu cầu Trí xuất trình giấy tờ xe, CMND, bằng lái xe nhưng Trí không hợp tác. Trí phản ứng không chịu ký vào biên bản, cho rằng mình không phạm luật giao thông rồi đứng đôi co với các CSGT đang làm nhiệm vụ. Phía CSGT yêu cầu Trí chỉ cần xuất trình giấy tờ xe đầy đủ thì sẽ giải tỏa cho đi nhưng Trí vẫn không chấp hành.

Trí (áo đen có dấu x) đang đôi co, không chịu ký biên bản vi phạm. Ảnh: CTV

Chiếc mô tô phân khối lớn (998 cc) đang bị Đội CSGT Chợ Lớn (TP.HCM) tạm giữ làm rõ. Ảnh: XN

Những người bạn đi chung với Trí đã kích động người đi đường và dùng ĐTDĐ quay phim, chụp ảnh các CSGT. Do vụ việc diễn ra tại khu vực ngã tư nên dần dần hàng trăm người hiếu kỳ tụ tập, hò hét, gây ra tình trạng ách tắc giao thông khu vực. Lực lượng CSGT, CSCĐ, cảnh sát 113, Công an phường 11 (quận 5) cùng dân phòng được điều đến giữ an ninh trật tự.

Đến 23 giờ, Trí không chịu ký vào biên bản, không chấp nhận đưa xe về trụ sở chỉ khi người thân có mặt khuyên giải Trí mới chịu chạy xe về Đội CSGT Chợ Lớn. Tại đây, Trí không xuất trình được giấy phép lái xe, bảo hiểm xe máy, CMND mà chỉ cung cấp giấy đăng ký xe mang tên ông Nguyễn Hoàng Hải (ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) rồi bỏ ra về. Đến 1 giờ 30 ngày 23-8, ông Hà Văn Long (cha của Trí) đã đến ký vào biên bản. Tiếp theo, khoảng 10 giờ ngày 23-8, ông Long dẫn Trí đến Đội CSGT Chợ Lớn trình bày, xin lỗi lực lượng CSGT và ký vào biên bản xử lý. Qua xác minh, Trí mượn chiếc mô tô “khủng” của ông Hải để đi chơi với bạn bè nên không có giấy phép lái xe.

Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM đã gửi giấy mời ông Hải (chủ phương tiện) đến làm việc để xử lý về hành vi giao xe cho người khác sử dụng khi không đủ điều kiện sử dụng theo đúng Luật Giao thông đường bộ”.

XUÂN NGỌC- TUYẾT KHUÊ