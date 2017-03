Thiếu nữ 17 uống cạn lọ thuốc trừ sâu

Cô Yếu cũng cho biết thêm, My là học sinh ngoan, học giỏi lại tham gia các phong trào hoạt động của trường, lớp rất sôi nổi nhưng chuyện riêng tư thì rất kín đáo, hầu như không chia sẻ cùng ai.

Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho em Nguyễn Thị Kiều My

Dư luận địa phương cho hay, nguyên nhân dẫn đến hành động trên của em Lê Thị Kiều My có thể là do bố nạn nhân thường xuyên cặp bồ với một người đàn bà khác. Mỗi khi đưa người đàn bà này về nhà lại đuổi mẹ con My ra ngoài.



Tuy nhiên, ông Lê Tự Tính – Phó công an xã Xuân Trường cho biết, vẫn chưa thể xác minh đâu là nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm trên. Công an xã cũng chỉ mới biết là do mâu thuẫn từ phía gia đình.



Trao đổi với PV, người nhà của nạn nhân cho biết: “Muốn con cái nên người thì phải chỉ dạy, không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy”. Họ từ chối cho biết cụ thể nguyên nhân dẫn đến hành động trên của em Nguyễn Thị Kiều My.



Trong khi đó, thầy Lê Tấn Hùng, hiệu trưởng trường THPT Xuân Trường lại cho hay, có nghe thông tin em Lê Thị Kiều My đã uống thuốc trừ sâu tự tử trước mặt nhiều người lớn trong gia đình.





Theo Khắc Lịch (Bee)