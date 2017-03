Thiếu tá CSGT đòi nợ ‘hot girl’ gần 1 tỉ

Đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận, vừa ký thông báo về việc giải quyết đơn tố cáo của cô NTL, đang định cư tại Singapore. Người bị cô L. tố cáo là Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh, Đội CSGT Công an TP Phan Thiết.

Sang Singapore lấy chồng vẫn không thoát

Theo đơn tố cáo, năm 2013 cô L. đang chạy xe máy trên đường thì bị Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Do không mang theo giấy tờ xe nên cô L. năn nỉ và được Thiếu tá Anh cho đi nhưng với điều kiện… phải cho số điện thoại di động. Sau đó, viên sĩ quan CSGT liên tục nhắn tin, gọi điện thoại và cuối cùng cũng hẹn được cô gái khá xinh xắn này đi uống cà phê.

Thiếu tá Anh còn tìm đến tận nhà cô L. ở xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết lúc thì tặng nước mắm, mực khô, khi thì mang tặng cả điện thoại iPhone. Tuy nhiên, khi biết Thiếu tá Anh đã có vợ con, cô L. cố tình tránh mặt, thậm chí thay đổi số điện thoại nhưng Thiếu tá Anh vẫn tìm được và liên tục gọi điện thoại bày tỏ tình cảm.

Tháng 6-2014, cô L. sang Singapore làm việc tại một bệnh viện và từ đó không còn chạm mặt hay nhận được điện thoại của Thiếu tá Anh. Tuy nhiên, gia đình cô cho biết thỉnh thoảng Thiếu tá Anh vẫn đến nhà tìm cô. Đầu năm 2015, sau khi cô L. tổ chức đám cưới và sang Singapore định cư cùng chồng thì gia đình cô ở Phan Thiết cho biết vợ Thiếu tá Anh nhiều lần kéo người đến nhà yêu cầu L. phải trả gần 1 tỉ đồng đã mượn của Thiếu tá Anh.

Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 7-2015, không dưới sáu lần vợ Thiếu tá Anh dẫn người đến nhà “đòi nợ” nhưng không đưa ra được chứng từ, giấy tờ gì chứng minh cô L. đã mượn tiền. Những lần đến nhà cha mẹ cô L. “đòi nợ”, vợ Thiếu tá Anh và những người đi cùng thường la hét, đe dọa và toàn bộ đều được camera an ninh trong nhà cô L. ghi lại. “Do quá lo sợ, cha mẹ tôi không dám ra đường, em gái tôi vừa tốt nghiệp đại học đã xin được việc làm nhưng không dám đi làm” - cô L. trình bày trong đơn tố cáo.



Cô L. khi về Việt Nam làm việc với PV sau khi nộp đơn tố cáo. Ảnh: PN





Camera ghi lại vợ Thiếu tá Anh cùng người thân kéo đến nhà cô L. đòi nợ.

Tố cáo “có phần đúng”

Tháng 8-2015, cô L. về Việt Nam làm đơn tố cáo vợ chồng Thiếu tá Anh đã vu khống, xúc phạm cô và gia đình. Cô L. cũng yêu cầu Công an TP Phan Thiết xử lý hành vi kéo người tới nhà cô để đe dọa, la hét gây mất an ninh trật tự của vợ Thiếu tá Anh và những người liên quan.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Công an TP Phan Thiết đã làm việc với Thiếu tá Anh. Theo thông báo kết quả giải quyết tố cáo của Công an TP Phan Thiết, ông Anh cho rằng trong thời gian quen biết, ông đã cho cô L. mượn 950 triệu đồng không tính lãi. Toàn bộ số tiền này ông phải mượn của chị vợ. Thiếu tá Anh xác nhận các lần cho mượn tiền đều không ghi lại giấy tờ gì và cô L. hẹn đầu năm 2015 sẽ trả nợ. Do cô L. không trả nên ông nhiều lần đến nhà cô đòi nợ chứ không phải tình cảm yêu đương gì. Bà H. - vợ Thiếu tá Anh cũng thừa nhận có đến nhà cô L. để đòi tiền. Do không lần nào gặp được L. nên bà bức xúc to tiếng.

Từ các thông tin, chứng cứ thu thập được, Công an TP Phan Thiết nhận định: Nội dung tố cáo của cô L. về việc Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự của cô và gia đình, đồng thời cho người xâm phạm gia cư bất hợp pháp, đe dọa tính mạng người khác là có phần đúng. Do đó, Công an TP Phan Thiết yêu cầu Thiếu tá Anh phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân trong sự việc này. Thiếu tá Anh phải vận động người thân chấm dứt ngay việc đòi nợ nói trên.

Công an TP Phan Thiết cũng yêu cầu chỉ huy Đội CSGT Công an TP Phan Thiết tổ chức họp kiểm điểm, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo hội đồng kỷ luật Công an TP Phan Thiết có hình thức xử lý thích hợp đối với Thiếu tá Anh.

Trao đổi với PV, cô L. cho hay sẽ tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận. Cuối tháng 11-2015, cô sẽ về nước để khởi kiện Thiếu tá Anh ra tòa với yêu cầu phải xin lỗi công khai vì đã có hành vi vu khống cô và gia đình. PV đã cố gắng liên lạc với Thiếu tá Anh để làm rõ thông tin nhưng không được.