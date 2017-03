Thiếu úy công an kéo cả hội đi chém người

Một nhân chứng cho biết khoảng 19 giờ 30 ngày 31-12, trong lúc nhóm bạn của anh đang hát karaoke tại quán thì Thiếu úy Nguyễn Văn Mỹ (trước đây công tác tại Đồn Công an KCN huyện Tân Thành, hiện đang học chuyên tu tại ĐH Cảnh sát TP.HCM) vào phòng chơi. Do Mỹ đứng che màn hình tivi làm anh Nguyễn Thanh Hải (xã Hắc Dịch) không thấy chữ để hát nên hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng được can ngăn kịp thời.

Tuy nhiên sau đó, Thiếu úy Mỹ cùng hơn 10 người khác cầm theo hung khí, bóng đèn neon đến quán karaoke tìm anh Hải. Nhóm của Mỹ lao vào đánh khiến anh Hải bị gãy ba cái răng, thương tích khắp mặt và bị đâm một nhát trúng bụng. Anh Nguyễn Thanh Dũng (bạn anh Hải) vào can ngăn cũng bị đâm một nhát trúng tay.

TX (Theo VOV)