Thổ phỉ titan gài chông xe công an

Trên đường hộ tống xe ben chở máy phát điện và hơn 10 tấn titan đã đóng bao về trụ sở thì xe Jeep của lực lượng công an đã dính chông cài trên đường. Toàn bộ bốn bánh xe bị thủng vỏ vì cán chông đinh. Sau khi mở vỏ xe mang về Phan Thiết vá, công an đã cử một tổ ở lại hiện trường để đề phòng nhóm thổ phỉ titan đốt xe.

Ngoài số titan trên, lực lượng kiểm tra còn phát hiện có khoảng 500 bao titan (hơn 35 tấn) được những người khai thác trái phép chôn giấu ven chân các đồi cát. Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường Phan Thiết, khi Công an TP Phan Thiết chưa kịp tăng cường lực lượng, có khoảng 10 phu titan tay lăm lăm mã tấu, dao rựa xuất hiện đe dọa năm công an viên xã Tiến Thành. Chưa hết, nhóm công nhân được thuê bốc xếp số titan tang vật lên xe trên đường về đã bị nhóm phu titan này chặn đường đòi hành hung. Công an đã cử lực lượng bảo vệ những công nhân trên suốt đoạn đường từ hiện trường về nhà.

Bàn chông của nhóm thổ phỉ titan cài trên đường để chống đối công an. Ảnh: PN

Đêm 24-11, công an Phan Thiết đã đánh úp điểm khai thác titan thổ phỉ này. Sau khi kịp tẩu tán tang vật và thoát thân, nhóm phu titan trên tiếp tục đến bốn ngọn đồi, lắp đặt thiết bị khai thác. Ngoài cày xới, băm nát đánh bật gốc những loại cây đặc hữu có chức năng phòng hộ ở khu vực này, các phu titan còn triệt phá rừng keo của Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Cotraco Bình Thuận trồng ở khu vực này từ năm 2005 để khai thác titan.

Công an TP Phan Thiết tiếp tục điều tra việc cài chông xe công an để xử lý.

NGUYỄN PHÚ NHUẬN