Thổ phỉ titan tiếp tục gài chông xe công an

Thay vì đưa ô tô vào, lực lượng truy quét sử dụng mô tô. Tuy nhiên, khi đến đoạn tiếp cận các ngọn đồi, một xe trong đoàn dính bẫy chông.

Titan bày la liệt khắp ngọn đồi tại xã Tiến Thành. Ảnh: PN

Các phu titan lợi dụng thời gian này để tẩu tán 500 bao titan (khoảng 35 tấn) còn lại tại hiện trường. Tuy nhiên, công an đã phong tỏa toàn bộ các đường mòn và các hướng ra vào hiện trường khai thác. Theo Công an TP Phan Thiết, hiện đã xác định được danh tính, nơi cư ngụ của ba phu titan tham gia gài bẫy chông làm thủng vỏ xe Jeep của Công an TP Phan Thiết ngày 1-12.

Giá một tấn titan thô hiện đã hơn 6 triệu đồng.

NGUYỄN PHÚ NHUẬN