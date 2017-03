Thoát chết cũng trắng tay vì lũ

Hà Tĩnh: Xin cứu trợ khẩn 2.500 tấn gạo Chiều 6-10, lũ đang rút trên sông ở Hà Tĩnh nhưng vẫn còn 3.000 hộ dân phải sơ tán tránh lũ. Hiện Hà Tĩnh có 64 xã của chín huyện đang bị ngập, trong đó 20 xã của huyện Hương Khê và Vũ Quang vẫn bị nước lũ chia cắt. Mực nước hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên) đã vượt mức thiết kế, đang xả lũ. Đến chiều 6-10, Hà Tĩnh đã có bảy người chết và một người mất tích, thiệt hại ước khoảng 353 tỉ đồng. Tỉnh đã vận chuyển khẩn cấp bằng xuồng hơn 10 tấn mì tôm phát cho dân và xin cứu trợ khẩn cấp 2.500 tấn gạo, 20 xuồng máy, 500 nhà bạt, 1.500 phao cứu sinh và 250 tỉ đồng để cứu tế cho bà con vùng lũ. Nghệ An: Sáu người chết, hai tàu mất liên lạc Ngày 6-10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã thăm, động viên và biểu dương Trung tá Lê Văn Thi (Hải đội trưởng Hải đội 2, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) đã dũng cảm cứu nạn trên biển. Trưa 3-10, trong khi lao ra cứu tàu của ngư dân bị nạn trên biển Cửa Lò (Nghệ An), Trung tá Thi bị gió lớn giật tung một mảng kính trên tàu đâm sâu vào người. Trung tá Thi được đưa đến Viện Quân y 4 trong tình trạng bị đứt tĩnh mạch tay phải, mất nhiều máu, choáng ngất, chấn thương cột sống và chấn động não. Sức khỏe Trung tá Thi đang bình phục dần. Sáng 6-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Cao Duy Phương (xã Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu) bị chìm tàu trên biển Hà Tĩnh. Đến chiều cùng ngày, hai ngư dân bị chìm tàu, mất tích trên biển vẫn chưa được tìm thấy. Hai tàu đánh cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu vẫn mất liên lạc. Tỉnh đã hỗ trợ cho các gia đình 4 triệu đồng/người chết. Thừa Thiên-Huế: Đề nghị hỗ trợ 1.000 tấn gạo Nước đã rút nhưng còn khoảng 2.000 ngôi nhà ở huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phong Điền đang bị ngập. 42 vị trí sạt lở ở tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện A Lưới đã được khắc phục và thông xe. Ứớc tính thiệt hại do lũ tại Thừa Thiên-Huế khoảng 41 tỉ đồng. Tỉnh đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo, 10 tấn mì tôm cùng 1.000 áo phao, hai tàu và bảy canô cao tốc. Quảng Trị: Cứu năm người trôi dạt ngoài biển Sáng 6-10, tại cảng Cửa Việt (Quảng Trị), bộ đội biên phòng 208 tỉnh đã cứu sống năm người trên tàu hút cát do bị sóng biển đánh đứt dây neo trôi dạt trên biển. Tỉnh đã có ba người chết và hai người mất tích, 50 nhà bị tốc mái, sập và xiêu vẹo, 1.500 ha hoa màu bị hư hại… thiệt hại ước 100 tỉ đồng. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Quảng Trị đã thông xe trở lại. Áp thấp cách bờ biển Thanh Hóa, Hà Tĩnh 250 km Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 16 giờ ngày 6-10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh khoảng 250 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm về phía bắc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vịnh Bắc Bộ biển động mạnh. NHÓM PV