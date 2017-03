Thoi thóp khu tái định cư Đắk P’lao

Nhìn từ xa, khu tái định cư Đắk P’lao, xã Đắk P’lao, huyện Đắk Glong, Đắk Nông trông khá sầm uất. Thực tế, nhiều cư dân nơi đây có nhà nhưng không ở được, nước sinh hoạt thì thiếu trầm trọng, nhiều hộ còn thiếu ăn.

Theo UBND xã Đắk P’lao, hiện ở khu tái định cư này có 42 ngôi nhà bị bỏ hoang, lãng phí tiền đầu tư của Nhà nước trên 5 tỉ đồng. Lý do là cái thì cao quá, dân không dám ở vì sợ bị trôi xuống đồi. Còn một số nơi lại quá thấp như tình trạng của nhà bà Liên. Ông Lục Văn Khèn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, phản ánh thêm: “Ở thôn 4 gần như 100% nhà bị hư hỏng, không chỗ này thì chỗ khác. Đặc biệt là nhà vệ sinh chỉ xây cho vui, chẳng có tác dụng”.

Mới dứt mưa có mấy hôm mà nhà bà H’Boh (thôn 3) đã lao đao vì không có nước sinh hoạt. Bà H’Boh phải đến các vũng nước nhỏ lấy nước, mất hơn nửa ngày mới xách đủ nước dùng trong ngày. Ở đây, nhà nào có tiền thì mua nước về dùng, mỗi bồn nước chừng 2 m3 giá 50.000 đồng.

Nhiều người dân Đắk P’lao phải leo bộ 5 km, dốc dựng đứng để cõng nước về sinh hoạt. Ảnh: HẢI NAM

Hồi mới về khu tái định cư, dân các thôn 4, 5 đã kêu ca chuyện thiếu nước, còn các thôn 1, 2, 3 vẫn có nước để dùng. Song càng ngày, số hộ dân thiếu nước càng tăng lên do hệ thống dẫn nước hư hỏng nặng. Ông K’Tộc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, than vãn: “Cả xã có đến 80% dân thiếu nước sạch. Dân đã đào, khoan giếng nhưng chỉ có vài nhà may mắn khoan trúng nước”.

Ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục nhưng họ cứ lảng tránh. Vừa rồi, tỉnh đã phải bỏ ngân sách đầu tư xây dựng thêm công trình nước sạch cho bà con. Tuy nhiên, nhiều cán bộ xã cho hay các công trình này chưa phát huy nhiều tác dụng.

Hồi lên đây, các hộ được bồi thường và một số tiền hỗ trợ. Từ sáu tháng nay, số tiền đó đã cạn kiệt. Theo một số cán bộ xã, hiện có khoảng 50% dân trong xã đã cạn tiền, nguyên nhân chủ yếu do họ không biết cách chi tiêu. Nhiều người khi nhận một “cục” tiền đã mua sắm nhiều thứ đắt tiền hay ăn nhậu triền miên. Hồi dân mới về đây, các cửa hàng xe máy, điện thoại… làm ăn rất khá giả. Nhưng chỉ sau một năm thì bắt đầu đến thời của dịch vụ cầm đồ.

Ông K’Klăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cho biết khi trả tiền cho dân, chính quyền đã tuyên truyền cho người dân cách tiêu tiền hiệu quả. Có điều tiêu như thế nào cho hiệu quả? Mua rẫy thì không đủ, gửi ngân hàng lại chẳng đáng là bao. Mà đâu chỉ có ăn, còn bệnh tật rồi hàng trăm thứ khác không thể không có tiền. Cứ thế người dân thỏa sức tiêu và giờ đây họ phải đối diện với cái đói…

Khu tái định cư xã Đắk P’lao, huyện Đắk Glong, Đắk Nông thuộc dự án di dời dân xã Đắk P’lao cũ, nay là lòng hồ tích nước thủy điện Đồng Nai 3. Dự án do Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN) làm chủ đầu tư. Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương bố trí nhà ở, đất thổ cư cho gần 500 hộ dân. Tuy vậy, đến nay người dân vẫn chưa được cấp đất sản xuất.

HẢI NAM