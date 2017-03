Thời tiết 7 ngày: Miền Bắc tiếp tục rét đậm

Trong khi đó, Nam Trung bộ và Nam bộ thời tiết khô hanh, đôi lúc có mưa trái mùa xảy ra cục bộ, tập trung ở ven biển miền Tây và bắc miền Đông.



Từ ngày 6 đến 8-1, nhiệt độ sẽ giảm 1-2oC so với đầu tuần, miền Đông và TP.HCM giảm còn 19-20oC, miền Tây 20-22oC, trời trở lạnh.



Do vậy, các nhà vườn trồng mai có thể lặt lá sớm hơn vài ngày để mai kịp nở đúng vào những ngày Tết Nguyên đán.



Ngoài ra, triều cường ở vùng hạ lưu các sông Nam bộ sẽ bắt đầu lên lại theo triều cường rằm tháng chạp âm lịch, có khả năng ở mức cao do tác động của gió mùa đông bắc mạnh làm nước biển dồn vào các cửa sông.



Theo LÊ THỊ XUÂN LAN (TTO)