Thời tiết 7 ngày: mưa tập trung từ chiều đến tối

Theo XUÂN LAN (TTO)



Do vậy thời tiết trên khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng lốc xoáy.Trong hai ngày đầu tuần, nhiệt độ miền Bắc và miền Trung tăng nhẹ, mưa giảm.Từ thứ tư đến cuối tuần thời tiết trên cả nước sẽ thay đổi, đầu tuần miền Bắc và các tỉnh miền Trung mưa giảm hẳn, nhưng từ giữa tuần mưa tăng dần, có nơi mưa vừa mưa to và dông trở lại.Mưa tập trung từ chiều tối và đêm về sáng ở các tỉnh miền Nam, miền Đông Nam bộ và TP.HCM có nơi mưa vừa mưa to, miền Tây Nam bộ mưa ít hơn.Chú ý phòng tránh dông mạnh kèm theo sấm sét và lốc xoáy có thể xảy ra. Nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 23-260C, giữa trưa 31-340C, có lúc khá oi bức do độ ẩm cao.