Thời tiết 7 ngày: TP.HCM lạnh 18-19 độ

Đợt gió mạnh này còn kéo dài 2-3 ngày nữa và sẽ mạnh trở lại vào cuối tuần, tàu thuyền không nên ra khơi rất nguy hiểm.Sau đó, từ đêm 28 ngày 29-12, khối không khí lạnh sẽ suy yếu và di chuyển dần ra phía đông chỉ trong hai ngày. Từ ngày 31-12-2010 và Tết dương lịch 1-1-2011, sẽ có một đợt không khí lạnh khác tăng cường mạnh trở lại, kéo dài vài ngày. Như vậy có khả năng đêm giao thừa đón năm mới 2011, miền Bắc sẽ đón một đợt rét khác. Do các đợt rét gần như liên tục nên nhiệt độ giảm nhanh và vùng núi tiếp tục rét đậm rét hại.



Đối với miền Trung, thời gian này vẫn còn mưa và rét lạnh, thêm gió mùa đông bắc tràn về làm cảm giác rét buốt hơn.Thứ hai và thứ ba, các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng của rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa kết hợp với rãnh áp thấp xích đạo đi ngang qua nam mũi Cà Mau nối với vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển phía đông nam quần đảo Trường Sa nên trời nhiều mây, đêm và sáng trời trở lạnh với nhiệt độ thấp nhất tại Bình Phước, Đồng Nai khoảng 17-19OC, TP.HCM 18-19OC, các nơi khác xấp xỉ 20OC.



Giữa tuần trời ấm hẳn lên và đến đầu tuần sau trời trở lạnh. Trong tuần có khả năng sẽ xuất hiện mưa trái mùa trên diện hẹp, chủ yếu ở các tỉnh ven biển ĐBSCL và phía bắc miền Đông. Riêng tại TP.HCM, nửa đầu tuần cũng có mưa vài nơi vào chiều tối. Nhìn chung, mùa đông năm nay do hiện tượng La Nina hoạt động rất mạnh, có thể đạt đỉnh cao nhất vào đầu tháng 1-2011, sau đó suy yếu rất chậm và kéo dài ít nhất đến hết tháng 3-2011.



Đây là hiện tượng La Nina mạnh nhất tính từ năm 1975 đến nay, do vậy còn nhiều đợt không khí lạnh lục địa từ cực đới có cường độ mạnh sẽ tràn vào nước ta. La Nina cũng liên quan đến hoạt động bất thường của rãnh thấp xích đạo, đem lại những cơn mưa trái mùa đối với vùng ven biển phía nam.





Theo LÊ THỊ XUÂN LAN (TTO)