Thời tiết đẹp trên cả nước trong ba ngày tết

Theo đó, các tỉnh Bắc Bộ trời khô ráo, trưa chiều hửng nắng. Phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất không dưới 11 độ C, cao nhất lên đến 24 độ C. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 19-22 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất 12-15 độ C, cao nhất ngày 18-21 độ C.

Trong ba ngày tết, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trời phổ biến không mưa, ngày nắng, nền nhiệt cao trên 29 độ C.

Trong khi đó, từ nay đến 29 tết (7-2), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trời rét đậm, rét hại trên diện rộng; vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá vào ngày 2 và 3-2. Các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trời không mưa, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, đêm không mưa.