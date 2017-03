Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, đợt không khí lạnh với cường độ mạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, các tỉnh Trung Bộ thời gian qua đã gây rét đậm trên diện rộng từ ngày 16-12 trở đi.



Vùng núi các tỉnh phía bắc Bắc Bộ có rét hại đến rét hại nặng. Các khu vực núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu), Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ thấp nhất đều xuống dưới 3 độ C.Tại Sa Pa, nơi có độ cao từ 2600m trở lên, băng giá xuất hiện bao phủ trắng xóa, chúng bám kín cành cây, ngọn cỏ, mặt đất và đường đi. Càng lên cao mức độ băng giá càng nặng hơn. Một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, chỉ xảy ra ở vùng núi cao các tỉnh biên giới phía bắc nước ta vào mùa đông.



Sáng ngày 18-12, nhiệt độ thấp nhất toàn miền Bắc đã nhích dần lên, phía đông Bắc Bộ phổ biến từ 10-12 độ C. Phía tây thấp hơn 9-11 độ C, rét đậm ở vùng đồng bằng, rét hại tại vùng núi chỉ tồn tại khoảng 2 ngày nữa. Sau đó không khí lạnh suy yếu, thời tiết miền Bắc ấm dần lên. Tuy nhiên, các khu vực núi cao vẫn còn rét đậm.



Dự báo thời tiết miền Bắc từ ngày 19 đến ngày 24-12. Dạng thời tiết chủ yếu mây thay đổi đến ít mây. Phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2.Một, hai ngày đầu trời rét đậm. Sau đêm và sáng trời rét, trưa chiều trời ấm.



Phía tây Bắc Bộ nhiệt độ dao động từ 9-25 độ C, khu vực phía đông 10-23 độ C. Khoảng ngày 23-12, khả năng chịu tác động của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu. Thời tiết có mưa nhỏ vài nơi, nền nhiệt độ giảm nhưng không sâu.





Theo Lưu Minh Hải (Dân Việt)