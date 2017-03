Thời tiết Miền Bắc "giảm nhiệt" trong 2 ngày tới

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, hiện các tỉnh miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của rìa Đông Nam, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Từ ngày 21/5, áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển trở lại và đến ngày 23-24/5, có khả năng lại bị nén bởi bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc.

Còn hôm nay (17/5), phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Riêng Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C và cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 34-37 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C.

Còn các tỉnh Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C và cao nhất từ 33-36 độ C.

Nam Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C và cao nhất từ 34-37 độ C.

Theo Văn Hào (Vietnam+)