Thời tiết ngày 25/1

Hôm nay, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên nhiệt độ giảm tới 5 độ C so với hôm qua, nhiệt độ tại Thủ đô vào buổi trưa sẽ xuống dưới 20 độ C.

Thời tiết không còn ấm áp. Dự báo, khoảng chiều tối và đêm ngày mai, 26/1, không khí lạnh có khả năng sẽ được tăng cường. Các tỉnh miền Nam vẫn giữ nền nhiệt độ cao. Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC, có nơi 24 - 26oC. Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC, vùng núi có nơi 10 - 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC. Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC, phía nam có nơi 24 - 26oC. Đà Nẵng - Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC, phía nam 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC. Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC. Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 18oC.



Theo C.L (CAND)