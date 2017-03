Thời tiết nguy hiểm do vùng áp thấp

Miền Nam mưa trái mùa, miền Bắc không khí lạnh



Do ảnh hưởng của vùng AT, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Theo nhận định của thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), vùng AT này sẽ gây ra một đợt mưa trái mùa trải dài từ Nam Bộ đến Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giúp giảm bớt nguy cơ cháy rừng và thiếu nước.



Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục di chuyển về phía đông nam, đến chiều tối và đêm qua đã ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4; vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.





Theo M.Vọng - Q.Duẩn (TNO)