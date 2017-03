Thời tiết phức tạp làm hàng chục ngàn hộ dân Nghệ An thiếu đói

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An, sáu tháng qua, tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là nắng nóng kéo dài gây hạn hán nặng trên diện rộng, cháy rừng luôn ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Hiện tượng mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại ở nhiều địa phương, tình hình dịch bệnh, sâu hại diễn phiến phức tạp, sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, hoạt động doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…





Ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An trả lời các câu hỏi của các nhà báo, phóng viên tại cuộc họp báo.Ảnh: Đắc Lam

Ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết: “Năm nay, tỉnh Nghệ An phải xin Chính phủ cấp gạo cứu đói nhiều hơn năm trước vì năm trước chỉ xin gạo cứu đói cấp cho dân dịp tết Nguyên đán năm 2014. Còn năm nay ngoài xin gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán 2015 còn phải xin cấp thêm 1.560 tấn gạo cứu đói giáp hạt (mỗi khẩu 15kg gạo) vì do hạn hán kéo dài dẫn đến nhiều hộ dân đói”.

Ngày 22-5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.566 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2015.

Ông Dương cũng cho biết, những ngày qua, gạo cứu đói chậm đến tay người dân vì công văn, quyết định xuất cấp gạo chậm. “Đến nay, chưa phát hiện được sai phạm về cấp phát gạo cứu đói. Tuy nhiên từ ngày mai (24-6), UBND tỉnh Nghệ An thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc cấp phát gạo cứu đói”- ông Dương nói.





Người dân tộc người “ngủ ngồi” Đan Lan ở trung vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) đang khó khăn, thiếu đói. Ảnh: Đắc Lam

Lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết, do hạn hạn kéo dài, gây thiệt hại nhiều cho bà con nông dân, ngày 17-6, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định công bố thiên tai do hạn hán. Đây là lần đầu tiên Nghệ An công bố loại hình thiên tai này.

UBND tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn thống kê chính xác thiệt hại về cây trồng, vật nuôi do hạn hán để báo cáo lên Sở NN&PTNT và Sở Tài chính nhằm tham mưu với UBND tỉnh Nghệ An có chính sách hỗ trợ kịp thời theo quyết định của Chính phủ.