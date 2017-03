Thời tiết sẽ tốt trong đêm Noel

Dịp Noel này ở miền Bắc sẽ hửng nắng. Nhiệt độ vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 23-25oC. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp ở mức 12-15oC. Ở miền Nam và Tây Nguyên thời tiết tốt, ngày nắng hơi nóng, đêm không mưa, nhiệt độ ban ngày 30-33oC, ban đêm hơi se lạnh, nhiệt độ 17-20oC.

Miền Trung có mưa một số nơi. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ban ngày 25-28oC, đêm 15-18oC. Từ Đà Nẵng trở vào, ban ngày nhiệt độ 27-30oC, ban đêm 20-23oC.

H.VÂN