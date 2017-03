Thời tiết thuận lợi cho sĩ tử

Theo QUANG KHẢI (TTO)



Cụ thể tại Hà Nội, Hải Phòng được dự báo còn xảy ra mưa nhưng vào đêm nay và sáng mai 4-7, sau đó ngưng mưa. Nhiệt độ phổ biến 33-34 độ C. Một số tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ cao hơn 1-2 độ C.Tại khu vực miền Trung như Vinh, Đà Nẵng, nhiệt độ nhích hơn so với miền Bắc, khoảng 34-35 độ C, mưa rào và dông rải rác chủ yếu sau 16g-17g.Khu vực Quy Nhơn, Nha Trang là nơi được dự báo thời tiết tốt nhất trên cả nước, đặc điểm thời tiết là ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ dao động 33-34 độ C.Riêng các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ được dự báo có mưa nhiều hơn, có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C. Cụ thể nhiệt độ tại TP.HCM dao động từ 32-34 độ C, ngày hửng nắng, có mưa vào chiều tối. Cần Thơ nhiệt độ phổ biến 32-33 độ C và thời điểm mưa cũng giống như tại TP.HCM. Tại Đà Lạt, nhiệt độ khoảng 18-25 độ C, có mưa rào và dông vào chiều tối.