Thời tiết xấu, JetstarPacific đổi lịch trình bay

Đại diện hãng hàng không Jestar Pacific cho biết: "Đây là sự cố ngoài ý muốn do ảnh hưởng của bão ngoài biển Đông nên thời tiết khu vực duyên hải miền Trung bị ảnh hưởng. Thời tiết tại một số sân bay diễn biến xấu, có mưa và gió mạnh làm cho máy bay không thể hạ cánh để bảo đảm an toàn. Trong đó có chuyến bay đến sân bay Chu Lai ngày 20/12 bắt buộc phải hủy chuyến. Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của khách, Jetstar Pacific đã bố trí chuyến bay để hành khách khởi hành từ sân nay Đà Nẵng.

Đây là trường hợp bất khả kháng vì lý do an toàn bay, bên cạnh thông tin xin lỗi hành khách tại sân bay Chu Lai và phục vụ đúng quy định, Jetstar Pacific một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả những hành khách bị ảnh hưởng và cảm ơn hành khách đã cùng chia sẻ khó khăn với hãng.

Liên quan đến phản ánh về thái độ của nhân viên tại Đà Nẵng, Jetstar Pacific cho biết sẽ yêu cầu bộ phận liên quan báo cáo và có biện pháp chấn chỉnh để tránh xảy ra trong những lần sau.