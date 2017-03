Thôn nữ tan nát cuộc đời vì một bó hoa

Hâm mộ phim Hàn Quốc và mê mẩn những chuyện tình trong phim với cảnh các đôi nam nữ tặng hoa tỏ tình, đắm đuối trao nhau tình yêu, cô bé mới lớn Nguyễn Thị Mỹ H (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang) từ bấy lâu đã mơ ước có một chàng “hoàng tử” đến quỳ xuống chân mình dâng bó hoa tỏ tình. Ước mơ cuối cùng đã thành sự thực nhưng đi kèm với nó là hậu quả cay đắng. Đêm nhận hoa cũng là đêm cô đánh mất đời con gái khi mới 15 tuổi, là đêm cô làm mẹ trẻ con, phải bỏ học và “hoàng tử” của cô thì nhận án tù vì tội giao cấu với trẻ vị thành niên.



Mê cà phê, được… tiếp viên



Lớn lên trong một gia đình có 8 anh chị em, cha mẹ làm nông nhưng không có nhiều ruộng đất và nghề phụ nên chỉ học hết lớp 6, Trần Tấn Sường (SN 1985, ngụ xã Đông Cước, huyện Châu Thành, Hậu Giang) đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ và các anh chị nuôi các em. Khi đến tuổi thành niên, nhờ người quen giới thiệu nên Sường lên huyện làm nghề buôn bán kiếm sống nuôi thân và chuẩn bị cho tương lai. Làm ăn nơi đất khách quê người nên Sường cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng với lòng quyết tâm và sự chịu khó, Sường cũng vượt qua và còn tích cóp được một chút với dự tính để lo cho tương lai. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua cho đến một ngày có thể nói là “định mệnh” đã xui khiến cho Sường gặp cô bé H, lúc đó Sường 21 tuổi còn H vừa bước qua tuổi trăng rằm được vài tháng.



Đó là một buổi tối nhàn rỗi và nhớ nhà nên Sường lội bộ ra bờ kè thị trấn tìm quán cà phê để nhâm nhi và tại đây Sường đã gặp H. Lúc này H đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT gần đó. Nhà cô bé cũng ở thị trấn này nhưng vì kinh tế khó khăn nên cô xin làm tiếp viên phụ bán cà phê cho chị chủ quán và cũng là chị họ. Hàng ngày, ngoài giờ lên lớp và học bài, những khi rảnh rỗi, đặc biệt là vào buổi tối đông khách, H ra quán làm công việc bưng bê đồ cho khách uống, kiếm chút tiền để lo việc học.



Nhìn thấy thiếu nữ phổng phao, trong trắng, nói năng thì nhẹ nhàng, có duyên chứ không bốp chát như nhiều cô tiếp viên khác mà Sường từng gặp nên anh chàng không tránh khỏi sự rung động, cảm mến. Kể từ hôm đó, gần như hôm nào Sường cũng ghé lại và trở thành “mối quen” của quán cà phê dọc bờ kè này. Sường đến đó không chỉ để uống cà phê mà mục đích chính là để được gặp mặt, nói chuyện với “người tình trong mộng” của mình. Trước tấm chân tình của chàng thanh niên từng trải trong tình yêu, trái tim cô gái tuổi ô mai cũng dần rung động và xao xuyến. Khoảng 3 tháng sau buổi đầu gặp mặt, Sường và H đã mến nhau. Khi đó, tình cảm của họ cũng đẹp, lãng mạn như bao tình yêu tuổi học trò khác. Chỉ có hò hẹn, gặp mặt và nhung nhớ, rồi những cái nắm tay run rẩy của mối tình đầu.



“Đốt đời” vì một bó hoa



Tình cảm của “đôi trẻ” đã rẽ sang bước ngoặt hay cũng có thể nói là tai họa đã ập xuống khi Sường và H đã bước qua ranh giới của một tình yêu đẹp trong một ngày cũng thật đặc biệt: Ngày 8/3. Hôm đó, nhân ngày Quốc tế phụ nữ, để thể hiện tình yêu của mình với cô bé, Sường đã lân la hỏi bạn bè, người quen và được biết cách tỏ tình khiến phụ nữ mê nhất là tặng hoa. Sường quyết định hôm đó không đi làm việc mà nghỉ ở nhà. Định đến tận nhà người yêu nhưng nghĩ lại, biết cha mẹ H chưa cho phép con gái của họ yêu sớm nên Sường thực hiện một kế hoạch khác. Biết buổi chiều hôm đó “người yêu” sẽ đi học nên khoảng 12h trưa, Sường “nghiến răng chịu chơi” đi mua một bó hoa thật lớn dù hoa ngày lễ đắt gấp cả mấy chục lần ngày thường.



Sường phóng xe máy đến gần cổng trường H học đứng đợi. Khi cô bé vừa tới cổng trường thì đã nhìn thấy người yêu ôm một bó hoa thật đẹp đến tặng cũng như lời lẽ đầy yêu thương khiến thiếu nữ mới lớn này không khỏi xúc động và hãnh diện với bạn học. Không chút đắn đo chuyện “cúp học”, cô bé dại dột này bằng lòng nhận lời đi chơi với Sường trong “một ngày thật đặc biệt của chị em phụ nữ cả thế giới”. Lập tức, Sường phóng xe chở “người yêu” đến một quán cà phê sân vườn ở xã bên. Trong cái quán lúp xúp trong vườn tối om, bằng những lời đường mật, Sường đã được bé gái trao cho đời con gái, thời điểm đó H mới được 15 tuổi 10 tháng.



Sau ngày đó, cả hai vẫn tiếp tục gặp mặt tại quán cà phê nhưng không dám đi chơi riêng với nhau nữa vì cha mẹ cô bé đã ngăn cấm khi nghe tin phong phanh con gái họ đã “có bồ”. Nhưng cha mẹ cô cũng chỉ theo dõi, ngăn cấm được một thời gian chứ không thể lúc nào cũng đi theo sau con mãi mà cấm cản một khi con gái của họ vẫn còn “nặng tình”. Suốt khoảng 4 tháng sau đó, đôi trai gái này tiếp tục dấm dúi, hò hẹn gặp nhau tại những quán cà phê sân vườn để “hành sự”. Tin “sét đánh ngang tai” nổ ra khi cô bé có bầu trong lúc còn cắp sách đến trường. Gia đình thì không đồng ý mà H cũng chưa đủ tuổi để kết hôn, không còn cách nào khác, Sường phải chở “bạn gái” đến một cơ sở tư nhân để giải quyết “hậu quả của tình yêu” khi cái thai đã được hơn 6 tuần tuổi.



Vừa giận, vừa thương…



Chuyện đã bại lộ thì không dễ dàng cho qua. Dù “đôi trẻ” đã hết mực van xin nhưng uất ức vì cuộc đời con gái mình bỗng chốc tan nát, gia đình cô bé làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an. Đối tượng Sường bị bắt tạm giam.



Tại phiên tòa sơ thẩm, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã ra tự thú… nên Tòa đã tuyên phạt Trần Tấn Sường 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội giao cấu với trẻ em, thời gian thử thách là 22 tháng 04 ngày và giao bị cáo Sường cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Tuy nhiên, người đại diện hợp pháp của người bị hại (cha của H) có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm yêu cầu Tòa phúc thẩm xét xử lại theo hướng tăng hình phạt và không cho bị cáo hưởng án treo với lý do bị cáo đã phạm tội (giao cấu) nhiều lần, đồng thời ông cũng yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho con gái ông.



Tòa phúc thẩm nhận định: Căn cứ các giấy tờ thân nhân của người bị hại, lời khai của bị cáo, bị hại thì chỉ có lần quan hệ đầu tiên (ngày 8/3) thì người bị hại mới chưa đủ 16 tuổi và mới cấu thành tội phạm. Còn những lần sau đó thì nạn nhân đã đều trên 16 tuổi và tự nguyện quan hệ, do đó hành vi của Sường ở những lần sau không cấu thành tội phạm nên mức án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm cũng xét thấy bị cáo đã lợi dụng bị hại tuổi đời còn trẻ, còn hạn chế về mặt nhận thức, từ đó bị cáo đã dùng những lời lẽ yêu thương, hứa hẹn làm cho người bị hại tưởng là sự thật để thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần với bị hại. Vì vậy, mức hình phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo là quá nhẹ, Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Sường 12 tháng tù giam, phải bồi thường cho người bị hại tiền tổn thất tinh thần là 5,4 triệu đồng.



Phiên tòa kết thúc, Sường quay lại nhìn H mà không nói một lời nào. Lúc này, không phải trên khuôn mặt của bị cáo mà trên khuôn mặt của bị hại, nước mắt đã chảy dài trên hai gò má. Không biết cô bé đang thương cảm cho người mình đã từng yêu rồi đây sẽ phải chịu cảnh tù tồi, hay cô đang khóc cho tương lai của chính mình vì sau chuyện xảy ra, cô đã không còn đủ can đảm để tiếp tục cắp sách đến trường?





Theo S.H (Pháp luật và thời đại)