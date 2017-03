Thông đồng “rút ruột” công ty

Công ty ASTI là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của nước ngoài, hoạt động kinh doanh sản xuất các loại thiết bị điện tử tại khu Công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) từ tháng 5-2007. Cuối tháng 6-2009, Công ty ASTI phát hiện mất 2 cuộn dây cáp điện, tổng trị giá hơn 35 triệu đồng, đã trình báo công an sở tại.

Ngay sau đó, Công an huyện Mê Linh phối hợp với cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tổ chức điều tra và đến cuối tháng 8, đầu tháng 9-2009, 6 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp dây cáp của Công ty ASTI được làm rõ là Vũ Ngọc Phương, SN 1983, trú tại huyện Nam Trực (Nam Định); Phùng Văn Khánh, SN 1982, trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội); Đỗ Trọng Đại, SN 1979, trú tại huyện Phù Cừ (Hưng Yên); Trương Văn Luân, SN 1975, trú tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội); Nguyễn Chiến Thắng, SN 1974, trú tại huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) và Bùi Duy Long, SN 1983, trú tại Sóc Sơn (Hà Nội). Trong số các đối tượng trên, Phương, Khánh, Đại là công nhân của Công ty ASTI, còn Luân và Thắng là bảo vệ của công ty này; Long làm nghề lái xe ôtô tự do.

Các đối tượng khai nhận lợi dụng nhiệm vụ được giao tại khu vực kỹ thuật của công ty, Phương, Đại và Khánh biết rõ trong phòng kỹ thuật thang máy có nhiều cuộn dây cáp điện nhập ngoại đắt tiền, đã nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy tiền chia nhau. Đêm 21-6-2009, Khánh và Phương đến công ty, rồi bàn bạc thống nhất kế hoạch trộm cắp dây cáp điện. Chúng điện thoại cho Đại để rủ Thắng và Luân, là bảo vệ của công ty cùng tham gia.

Theo ý của Đại, Khánh đã gọi Long đưa xe ôtô đến cổng Công ty ASTI để chở đồ trộm cắp. 22h cùng ngày, Khánh tắt automat tổng tại tủ điện, sau đó điện thoại cho Đại và Phương đến công ty. Đại đưa chìa khóa phòng kỹ thuật thang máy cho Phương mở để trộm cắp 2 cuộn dây cáp điện, rồi đưa ra xe ôtô của Long đang chờ sẵn ngoài cổng. Tiếp theo, Đại và Long mang 2 cuộn dây cáp điện đi bán cho một điểm thu mua phế liệu trên địa bàn lấy 15 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Theo Hà Trang (ANTĐ)