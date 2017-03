Thông tin “Giá tân dược ở Việt Nam cao gấp 40 lần thế giới” là không chính xác

Theo đại diện của WHO, thông tin trên do các báo đăng tải gần đây được trích dẫn từ một bài báo thực hiện theo phương pháp nghiên cứu của WHO/HAI (Tổ chức hành động sức khỏe thế giới - Health Action International) với các dữ liệu nghiên cứu, khảo sát trong giai đoạn 2004-2005 và WHO không triển khai thực hiện nghiên cứu này.

Theo phương pháp nghiên cứu này, chỉ số IRP không phải là mặt bằng giá bán thuốc của thế giới mà là giá tham chiếu quốc tế, được coi như tỉ lệ giá trung bình. Ví dụ, theo các khảo sát đã thực hiện của WHO tại một số nước, chỉ số này đối với mặt hàng Ciprobay (Ciprofloxacin) của Thái lan là 72,64, Indonesia là 90,08, Malaysia là 111,63… không có nghĩa là giá thuốc tại các nước trên cao hơn giá mặt bằng trên thế giới từ 72 đến 111 lần.

T.NHƯ