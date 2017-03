Thông tin mới vụ 'rao bán cà phê bẩn trên Facebook'

Ngày 26-11, PV Pháp Luật TP.HCM nhắn tin qua Facebook “Cửa Hàng Hóa Chất Kim Biên” đề nghị giao một bình cà phê pha sẵn thì chủ tài khoản không đồng ý và nói: “Bạn lấy năm bình đi, chứ một bình mình không giao”. Chúng tôi đề nghị nếu người bán không giao thì chúng tôi sẽ đến tận nơi lấy hàng nhưng không được phản hồi. Lát sau, chúng tôi liên hệ lại và đồng ý lấy năm bình nhưng cũng không nhận được phản hồi từ phía chủ tài khoản Facebook trên. Chúng tôi liên hệ lại với số điện thoại công bố thì người nghe máy chỉ nói “lộn số rồi” rồi cúp máy, sau đó không nghe máy nữa.



Theo chuyên gia đồ họa, tấm ảnh này được chỉnh sửa bằng Photoshop.

Ngày 25-11, Pháp Luật TP.HCM có bài viết “Cà phê lề đường, cà phê mang đi: Đa phần là hóa chất?”. Bài viết đã nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Có người cho rằng mục đích của chủ tài khoản này không phải bán hàng mà là lợi dụng tài khoản này để “dìm hàng” các cửa hàng làm ăn chân chính. “Đây chỉ là chiêu cạnh tranh thiếu đạo đức nghề nghiệp” (FB Jus Juno). Nghi ngờ này có cơ sở, bởi chủ tài khoản Facebook “Cửa Hàng Hóa Chất Kim Biên” luôn thừa nhận cà phê của mình là bẩn, làm từ bắp, đậu, hóa chất và hương công nghiệp và khẳng định các quán cà phê cóc, cà phê mang đi cùng nhiều quán cà phê sang trọng khác đều dùng loại cà phê bẩn này.

Một Facebooker bình luận: “Nó giết người công khai trên mạng luôn, sao quản lý thị trường không vào cuộc nhỉ?” thì được phản hồi: “Cà phê bẩn đầy đường cũng công khai luôn đó. Sao không ra bắt nó luôn đi”. Một Facebooker khác chỉ trích thì nhận được phản hồi: “... Cà phê bẩn tràn lan ngoài đường đó, căn tin, quán có, quán sang, quán hèn khắp hang cùng ngõ hẻm”.



Còn tấm ảnh này 90% là ảnh thật.

Chúng tôi đã nhờ một chuyên gia đồ họa và công nghệ thông tin tìm hiểu thêm về tài khoản Facebook “Cửa Hàng Hóa Chất Kim Biên”. Theo chuyên gia này, hình can cà phê dùng làm ảnh đại diện đã được hiệu chỉnh bằng phần mềm Photoshop nhưng hình ảnh được dùng để rao bán thì 90% là thật. Khả năng tài khoản này hack like nên lượt like mới tăng vùn vụt như vậy, trong khi trang Facebook chỉ mới được tạo vào ngày 29-10.

“Tài khoản này mới tạo trong thời gian ngắn, thời gian đăng bài có khi cách nhau khá lâu, khoảng thời gian ngắt quãng này có thể là chờ hack lượt like vì số lượt like và share của thời gian đầu tạo tài khoản tới nay là cách biệt rất lớn” - chuyên gia này nhận định.