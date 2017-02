Thông tin mới vụ tai nạn 2 bé chết tại chỗ ở Bình Dương

Ngày 14-2, BV Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân trong vụ TNGT giữa xe ô tô 12 chỗ gây tai nạn liên hoàn kéo theo nhiều xe máy khiến 2 cháu bé chết tại chỗ, nhiều người bị thương nặng.

Theo BS Nguyễn Mạnh Tuấn – Khoa Hồi sức cấp cứu – BV Chợ Rẫy, hiện người mẹ của hai cháu bé tử vong là bệnh nhân Lê Thị Kim Chung, sinh năm 1987 được nhập viện vào 19h tối 13-2 trong tình trạng choáng đa chấn thương, tụt huyết áp, mất máu nhiều. Các bác sĩ BV Chợ Rẫy đã cho bệnh nhân truyền thêm 4 đơn vị máu hỗ trợ. Ngoài các chấn thương trên, khảo sát chấn thương qua chụp CT cho thấy bệnh nhân gãy xương sườn trái, vỡ lách độ 2,3.



Nạn nhân Lê Thị Kim Chung điều trị tại BV Chợ Rẫy ẢNH: HÀ PHƯỢNG

“Sau khi được cấp cứu hồi sức tình trạng bệnh nhân có cải thiện dần, huyết áp có đỡ nhưng tình trạng vỡ lách vẫn còn, nguy cơ chảy máu vẫn tiếp tục nên phải theo dõi thêm. Đây được xem là một tổn thương nặng, nhưng vẫn có thể đáp ứng quá trình điều trị. Hiện bệnh nhân có thể tiếp xúc được, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Theo đánh giá bệnh nhân phục hồi và tương đối tốt, thời gian tới tình trạng và dấu sinh hiệu ổn định chúng tôi sẽ chuyển sang các chuyên khoa khác điều trị tiếp. Về tâm lý sau phục hồi, có thể bệnh nhân sẽ có nhiều tổn thương đọng lại do mất mát quá lớn” – BS Tuấn cho biết.

Ngoài bệnh nhân Lê Thị Kim Chung, Khoa Chấn Thương Sọ Não – BV Chợ Rẫy còn tiếp nhận một bệnh nhân khác cũng trong vụ TNGT kinh hoàng trên. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhân có vẻ khả quan hơn.

Theo ThS.BS Bảo Hiệp - Khoa Chấn Thương Sọ Não, bệnh nhân Nguyễn Thanh Tâm, 1987 vào cấp cứu tại khoa sáng 14-2 trong tình trạng tỉnh táo, mặt xây xát nhiều nơi. Tuy nhiên, phim chụp não cho thấy bệnh nhân bị nứt sọ, máu tụ nhiều kèm theo dịch não phía trước. Hiện tại bệnh nhân chỉ cần điều trị nội khoa để quan sát diễn tiến máu tụ, theo dõi trong 2 ngày tới, nếu có trở nặng sẽ chỉ định sau vì chưa thể đánh giá có phẫu thuật hay không vào thời điểm hiện tại.



Theo BS Hiệp, hiện tại vẫn chưa thể đánh giá tình hình bệnh nhân bị chấn thương sọ não. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Có mặt tại khoa cấp cứu, Nguyễn Thanh Tú, em trai bệnh nhân Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ, lúc đang ở nhà thì nhận được điện thoại chỉ bị tai nạn. Lúc đến hiện trường thấy máu me be bét, còn có người chết nên rất hoảng hốt. Rất may chị mình là người bị nhẹ nhất, không quá đau xót như những người khác” – Tú nói.



Nạn nhân Nguyễn Thanh Tâm tại BV Chợ Rẫy. ẢNH: HÀ PHƯỢNG

Trước đó Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 13-2, xe khách biển số 51B-176...đi theo hướng từ thị xã Bến Cát về thị xã Dĩ An đến ngã tư giao giữa đường Mỹ Phước – Tân Vạn với đường Thanh Niên (khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình) thì tông vào đuôi một chiếc xe ô tô 4 chỗ đang dừng đèn đỏ. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe khách này tiếp tục lao về phía trước lùa ít nhất bốn chiếc xe máy dưới gầm, kéo lê hàng chục mét vào khu dân cư, tông sập cột đèn đường mới dừng lại.



Cú tông mạnh khiến 3 xe máy bị đè nát bét, một xe bị xe du lịch kéo lê về phía trước gần 100m. Vụ tai nạn liên hoàn khiến cháu Nguyễn Thị Kim Lan và 1 em bé tên Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi) được mẹ đi đón về sau giờ tan học tử vong tại chỗ, hai người phụ nữ khác nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hàng chục hành khách trên xe cũng may mắn thoát nạn. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn khiến hàng nghìn người dân hiếu kì đứng theo dõi khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn.