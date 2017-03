Thông tin tiếp vụ NLĐ ở Nga kêu cứu: Cuộc đối thoại gay cấn suốt 7 giờ

NLĐ thường nói quá thực tế Từ ngày 18-5, báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp đơn cầu cứu của NLĐ tại xưởng may Vinastar cho Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH). Tuy nhiên, đến nay sau hơn một tuần lễ, NLĐ chưa nhận được thông tin phản hồi nào. Trong khi đó, công ty lại tự tin tuyên bố họ đã mua đứt đại sứ quán, đừng hòng có ai can thiệp làm NLĐ càng hoang mang lo lắng. Trước sự bức xúc lo âu căng thẳng của hàng trăm NLĐ và gia đình họ, Pháp Luật TP.HCM đã trao đổi qua điện thoại với ông Lê Văn Thanh, Cục phó Cục Quản lý Lao động ngoài nước, về vụ việc này. Ông Thanh cho biết: “Các xưởng may ở Nga có đặc thù riêng, trong khi đó NLĐ lại rất kỳ vọng. … cứ tưởng Moskva như trong phim ảnh. Khi đến xưởng may, họ thấy không như cam kết nên họ thất vọng. Mới làm tay nghề chưa có nên tiền lương chỉ trả ở mức có hạn, sau đó tay nghề nâng dần lên sẽ khoán sản phẩm. . Thưa ông, thực tế tại Công ty Vinastar, một số người làm việc đã ba năm vẫn không có lương? + Cục đã gửi công văn sang Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva rồi, để kiểm tra trực tiếp xem thế nào. NLĐ có thông tin phản ánh là rất tốt nhưng phải kiểm tra thực tế số lao động bị đối xử không tốt nhiều hay ít. . Từ ngày 18-5 đến nay đã hơn một tuần, NLĐ đang nôn nóng vẫn chưa thấy cơ quan chức năng liên hệ? + Bây giờ đã gửi công văn sang Cục Lãnh sự, đại sứ quán rồi! Không phải như ở Hà Nội chạy tới xưởng kia mà được đâu, mà phải điện thoại mới gặp gỡ được. Tất nhiên đã rất tích cực rồi đấy! . Cục sẽ có thêm động thái gì, thưa ông? + Thực ra đối tượng này không phải là đối tượng quản lý của Cục vì họ đi tự do mà. Nếu NLĐ tự đi thì chẳng ai bảo vệ cho. Tốt nhất là đi qua các công ty phái cử (công ty xuất khẩu lao động), để khi có chuyện gì họ còn đứng ra bảo vệ. Còn nghe theo cò mồi, môi giới giới thiệu thì rất nguy hiểm. . Nhưng có ít nhất hơn 20 lao động ở Ba Vì đi thông qua công ty? + Nhưng ở công ty đấy không có NLĐ phản ảnh. Cục sẽ kiểm tra lại. Cục cũng yêu cầu một số công ty báo cáo rồi nhưng họ nói chưa có chuyện gì cả. Tới đây, chúng tôi yêu cầu thêm một lần nữa các công ty phải báo cáo lại thực tế như thế nào. . Thưa ông, hiện nay NLĐ vẫn liên tục kêu cứu? + NLĐ thường nói quá thực tế. Họ kêu cứu như thế này, thế kia… Qua kiểm tra tại một số xưởng may so với quy định thì nó kém hơn, họ kêu nhưng vẫn cho rằng nơi này tốt lắm! . Xin cảm ơn ông. ______________________________________________ Chủ tách nhóm, công nhân may tại Nga hoảng loạn Từ khoảng 2 giờ sáng 25-5, chúng tôi nhận được tin nhắn và điện thoại cầu cứu dồn dập từ người lao động tại Công ty Vinastar (Nga). Họ lo lắng thông báo công ty này dự định chia nhỏ từng nhóm chuyển đến các xưởng may khác. Công ty đã mời từng nhóm lên văn phòng yêu cầu ký lại hợp đồng lao động và đính chính là đơn cầu cứu không đúng sự thật. Công ty thông báo sẽ di chuyển lao động đến một xưởng khác ở Tula (cách nơi làm việc hiện tại khá xa). NLĐ đã nhất quyết không ký và không rời khỏi xưởng. Chiều cùng ngày, 20 công nhân ở Ba Vì lại bị ép ký hợp đồng nhưng tất cả cùng phản đối.