Thông tin tiếp vụ NLĐ ở xưởng may đen kêu cứu: Cảnh sát Nga kiểm tra, trục xuất

Cần giữ thể diện lao động Việt Nam Đơn vị đưa lao động không cung cấp thông tin đầy đủ và vi phạm các nội dung trong hợp đồng lao động thì phải chịu trách nhiệm đưa lao động về Việt Nam. Mặt khác, cơ quan chức năng cũng phải vào cuộc thể hiện vai trò quản lý lao động, cung cấp thông tin thị trường lao động ngoài nước đầy đủ và điều quan trọng là giữ thể diện hình ảnh lao động Việt Nam. Ông BÙI SỸ LỢI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội __________________________________ Ngày 18-5, nhiều gia đình NLĐ gửi đơn cầu cứu đến báo Pháp Luật TP.HCM và các cơ quan chức năng tố cáo việc con em bị lừa đưa sang Nga lao động khổ sai, mỗi ngày làm việc từ 12 đến 14 giờ, không có lương, ăn uống kham khổ, bị nhốt trong xưởng may. Ngày 24-5, cô Nguyễn Duy Thanh Nhân là người đầu tiên được “giải thoát” khỏi xưởng may Vinastar về Việt Nam. Tháng 6-2012, Nguyễn Anh Tuấn (Thái Nguyên) bị bệnh xin về nước, chủ yêu cầu phải bồi thường 2.500 USD. Anh vay mượn nộp 1.000 USD, số còn lại 1.500 USD vợ anh phải ở lại làm trả nợ. Trước đó, chị Nguyễn Thị Thược (Thái Bình) sau ba tháng làm việc tại xưởng may Vinastar bị ho ra máu, sụt 15 kg (từ 57 xuống 42 kg) nhưng vẫn phải đi làm. Chồng chị phải bán nhà nộp 1.000 USD mới được về. Gia đình chị Trần Thị Tuyền (Thái Bình) gồm hai vợ chồng chị và em chồng cùng làm xưởng may Vinastar. Chồng chị xin cho vợ về, chủ đòi bồi thường 4.500 USD. Gia đình chạy được 2.000 USD, chồng chị phải ký nhận số nợ 2.500 USD. Sáng 25-5, các gia đình người lao động, chính quyền xã Ba Vì, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã có buổi đối thoại với đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1), đơn vị đưa lao động sang xưởng may Vinastar làm việc, để yêu cầu HICC1 đưa con em họ về nước. Ngày 28-5, đại diện 40 gia đình có con em làm việc tại xưởng may Vinastar đã gửi đơn cầu cứu đến Bộ Ngoại giao. Ngày 29-5, ông Nguyễn Hùng Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đến xưởng may Vinastar đối thoại với các công nhân và đại diện công ty. Ngày 19-6, hai nữ công nhân quê Hà Tĩnh phải bỏ ra 1.400 USD (Vinastar gọi là tiền nhân khẩu) để được về nước.