Thu giữ 1.000 viên ma túy trong khách sạn

Sau thời gian theo dõi tại khách sạn Thuận An (Tp. Đông Hà), sáng 10/9/2011, Đội kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với lực lượng PCTPMT - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Công an tỉnh Quảng Trị đã bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn này.



Tại phòng 102, các lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Nghĩa (SN 1976, trú tại KP 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ) đang tàng trữ 1.000 viên ma túy hiệu W.Y.



Theo thông tin ban đầu, Nghĩa khai nhận đã mua số ma túy này của một đối tượng người Lào tại tỉnh Khăm Muộn – Lào, đang chuẩn bị đưa vào Tp. Huế thì bị bắt giữ.



Hiện tại, đối tượng Nghĩa cùng tang vật đã được giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục làm rõ.

Theo Sê Pôn (VNN)