Thu giữ gần 1 tấn chân gà không đảm bảo chất lượng

Thông tin ban đầu cho biết, khi cơ quan công an tiến hành kiểm tra, trong kho chứa sản phẩm đông lạnh có 115 thùng các-tông đựng chân gà với trọng lượng 20kg/thùng. Chủ cửa hàng Quách Thị Tuyết (SN 1981) chỉ xuất trình được hoá đơn, chứng từ nguồn gốc của 80 thùng hàng; 35 thùng đựng chân gà còn lại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như giấy kiểm định chất lượng.



Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cửa hàng, tịch thu 20 thùng chân gà (700kg) để tiêu hủy theo quy định vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.





Theo M.Q (TTO)