Thu giữ gần 900 đầu sách các loại in lậu

(Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: Internet)

Cửa hàng sách thứ nhất tại 24 Phạm Văn Đồng do bà Nguyễn Thị Chinh làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 410 đầu sách các loại.Cửa hàng thứ hai cũng tại 24 Phạm Văn Đồng do ông Nguyễn Văn Năm làm chủ, đã phát hiện và thu giữ hơn 470 đầu sách.Số sách bị thu giữ gồm các loại sách văn học, khoa học, giáo khoa, kỹ thuật giả mạo Nhà xuất bản Trẻ, Công ty Nhã Nam, Nhà xuất bản Trí Việt…Theo xác minh của các đơn vị phát hành, toàn bộ số sách trên là sách lậu. Hiện tại, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn số số sách trên để hoàn thiện hồ sơ xử lý.Trước đó, ngày 21/1, Đội quản lý thị trường số 13 phối hợp với lực lượng công an kinh tế thuộc Công an Hà Nội thu giữ 10 tấn hàng lậu đang vận chuyển trên xe ôtô do Nguyễn Văn Môn, trú ở Kiến An, Hải Phòng điều khiển.Số hàng hóa chở trên xe gồm 50 mặt hàng như thiết bị vệ sinh, dầu xe máy, trà sữa trân châu; đặc biệt trong số đó có 190 đồ chơi nguy hiểm của trẻ em.Chủ hàng Nguyễn Thị Tuyết không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan. Lực lượng chức năng cũng thu giữ toàn bộ số hàng trên./.