Thu giữ hơn 100 kg trầm hương

Trưa cùng ngày, lực lượng công an phát hiện xe khách mang biển số nước Lào UN-1783 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh) có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển hơn 100 kg trầm hương trái phép. Chủ số trầm hương nói trên là ông Ngô Trí Đ. (trú xã Võ Ninh, Quảng Ninh). Ông Đ. cho biết số trầm hương này được đưa từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chiều 29-5, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) kiểm tra đột xuất xe ô tô tải 67L-5008 chạy trên quốc lộ 91 (hướng An Giang về Cần Thơ) thì phát hiện 6.000 gói thuốc lá ngoại. Số thuốc này nghi nhập lậu từ biên giới giáp An Giang. Cả tài xế và phụ xế đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của thuốc.

P.NHA - V.SƠN - B.KHANG