Thu giữ phương tiện khai thác quặng trái phép

Công an huyện Tân Kỳ đã vào khu vực Khe Hao (xã Tân Hợp) để lập biên bản hiện trường vụ chủ mỏ quặng Trần Đình Trúc và một số người khác đánh, tra khảo dã man anh Lữ Văn Tới và Lương Văn Trung. Công an đã thu giữ các máy móc đào, đãi quặng, máy bơm nước rửa quặng… Ông Tân cho biết: “Hai lán trại do ông Trúc dựng trái phép trên địa bàn xã, chúng tôi sẽ cử lực lượng đến phá, đốt”.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 3-5, do nghi người làm thuê trộm quặng, ông Trúc cùng năm người khác, tra khảo dã man anh Tới, anh Trung và hai người làm thuê Cường và Danh. Hiện công an vẫn đang tạm giữ ông Trúc và năm người khác để tiếp tục điều tra.

ĐẮC LAM