Đội quản lý thị trường cơ động số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) vừa thu giữ 1.430 khẩu súng bắn phát quang do Trung Quốc sản xuất trên xe container 57L... do Nguyễn Thanh Trừng (39 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Cùng ngày, chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng lập biên bản thu giữ nhiều lô thuốc và dụng cụ kích dục.



Theo V.TOÀN (TTO)