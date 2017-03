Thư ký TAND quận Tân Bình bị đánh trọng thương

Được biết chiều cùng ngày, TAND quận Tân Bình xét xử một vụ cướp giật tài sản. Vụ án có hai bị cáo là Nguyễn Thái Bảo và Nguyễn Trọng Nghĩa. Anh Phan Huỳnh Hoàng Phương là thư ký phiên tòa này. Trước phiên xử, anh Phương có nhắc nhở những người dự tòa tuân thủ nội quy, không được gây ồn ào. Một nhóm bạn của hai bị cáo tỏ thái độ không hài lòng. Sau khi kết thúc phiên tòa, anh Phương đang chạy xe trên đường Nghĩa Phát (phường 6, quận Tân Bình) thì bị bốn người lạ mặt đi trên hai xe máy ép xe, dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều phát vào đầu. Anh Phương được đưa ngay đến BV Trưng Vương và đang phải nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt.

Tối 27-9, khoa Cấp cứu BV Đa khoa tỉnh Long An cho biết đang tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Nguyễn Chí Tài (cán bộ tư pháp xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, Long An) với nhiều vết thương ở vai, tay. Trước đó, tối 26-9, anh Tài đi làm về thì bị cha ruột say rượu chửi bới và cầm dao chém…

PHƯƠNG LOAN - TƯỜNG VÂN