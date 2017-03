PGS-TS NGUYỄN CHÍ DŨNG, Viện Xã hội - Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: Chống nhưng cứ thử nghiệm Trước đây chúng ta cấm và đã làm được. Tại sao? Đó là do khi ấy hệ thống chính trị và quản lý xã hội chặt chẽ, tự do cá nhân bị hạn chế, yếu tố cộng đồng chặt chẽ, gia đình được xây dựng trên cơ sở gia đình truyền thống, quan điểm tình yêu hôn nhân theo môtíp cũ. Các đoàn thể tương đối mạnh để kiểm soát hành vi của hội viên. Một điểm quan trọng là cán bộ khá gương mẫu. Khi chuyển sang kinh tế thị trường, tất cả đều lỏng lẻo, mối quan tâm của các thành viên gia đình ít đi, cán bộ thiếu gương mẫu… khiến ta chống chỗ nọ lại bị phình chỗ kia. Chống mại dâm thì phải thực hiện ở ba lĩnh vực: chống cung, chống cầu và giảm tác hại. Người hành nghề mại dâm đa phần là nghèo, thất học, không nghề… Phải giải quyết sao để họ không hành nghề này nữa? Cầu thì có hai loại: chính đáng (vợ hoặc chồng chết, ly hôn…) và không chính đáng. Giữa hai cái cầu đó, cầu không chính đáng nhiều hơn. Vậy ta nên để hay là dẹp đi? Kế đến là giải pháp giảm hại như phòng chống bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS… Phải đánh giá được hết các vấn đề này thì mới xem xét là nên làm thế nào. Theo tôi, kiên quyết chống mại dâm vẫn là ưu tiên nhưng bên cạnh đó ta vẫn cần phải thử nghiệm khu “đèn đỏ”. Trong khu ấy, chính quyền không can thiệp, bắt bớ mà cho nó một khuôn khổ hoạt động, buộc những người trong vùng đó đăng ký hoạt động, họ được khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn giảm bệnh lây truyền qua đường tình dục… Ông NGUYỄN VĂN MINH, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP.HCM: Làm thử khoảng năm năm Ngoài việc khảo sát rộng để đẩy mạnh dạy nghề, giải quyết việc làm cho người làm mại dâm, ta nên chọn một địa bàn để thí điểm khoanh vùng khu “đèn đỏ”. Trong vùng đó, có quy hoạch rõ ràng karaoke, vũ trường, bar, mát-xa, những vùng khác thì cấm tuyệt đối. Anh không thể lấy cớ quyền tự do gì cả bởi tôi đã có khu vực cho anh đến để thỏa mãn nhu cầu thì những vùng khác tôi sẽ cấm để xây dựng chuẩn mực khác. Đồng thời, khi ấy chính quyền cần có các quy định cho người mại dâm như khám bệnh, lo bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quy định tuổi nào nghỉ để về quê lập nghiệp. Nếu làm được như thế, ta vừa xây dựng một chuẩn mực về thành phố văn minh mà đồng thời lại có chỗ đáp ứng quy luật cung cầu, vừa quản lý được an ninh trật tự xã hội, vừa kiểm soát được bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS. Ta sẽ đạt được mục đích cao cả nhất là bảo vệ quyền lợi của người bán dâm. Hiện nay, người bán dâm thường phải qua những tay chăn dắt, cò, má mì, họ đã nghèo, phải đi bán thân mà còn bị chặn đầu này đầu nọ trong khi bệnh tật thì tự họ phải gánh. Thời gian thí điểm khoảng năm năm. Thật ra việc cho thí điểm khoanh vùng hoạt động mại dâm không phải là giải pháp triệt để, sẽ có những tồn tại nhất định nhưng chúng ta còn kiểm soát được chứ không nghiêm trọng như hiện nay. Lực lượng của chúng ta đâu đủ mà canh hoài khắp các địa bàn!