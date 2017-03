Thử nghiệm thu phí không dừng trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Theo VEC, do hệ thống thu phí ETC là một hệ thống mới, hiện đại, lần đầu tiên được đưa vào áp dụng thu phí theo hình thức thu phí kín (thu phí theo km). Vì vậy để đảm bảo hoạt động ổn định phù hợp với điều kiện của Việt Nam, tích hợp với công nghệ thu phí đang thực hiện, trong giai đoạn trước mắt VEC thực hiện tổ chức vận hành khai thác thử nghiệm hệ thống thu phí ETC. Mục đích hoàn chỉnh các kịch bản tương tác giữa hệ thống thu phí ETC với người lái xe và các trường hợp có thể xảy ra trong quá trình thử nghiệm hệ thống.

Sau thời gian thử nghiệm, VEC sẽ tổ chức tổng kết đánh giá khắc phục những tồn tại để đưa vào áp dụng trên các tuyến cao tốc do VEC đầu tư, quản lý nhằm tránh hiện tượng phát sinh giữa đơn vị thu phí với lái xe cũng như xảy ra ùn tắc giao thông tại trạm thu phí khi phải xử lý lỗi kỹ thuật.



Việc thu phí không dừng hy vọng sẽ giảm được thất thoát. Ảnh: VIẾT LONG

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết phấn đấu đến cuối năm 2018 toàn bộ các trạm phải có làn ETC (vẫn có barier), hết năm 2020 sẽ bỏ barier tại các thu phí: “Mục đích việc áp dụng công nghệ sẽ minh bạch, tránh tiêu cực, thất thoát và hướng đến hài lòng cao nhất cho người tham gia giao thông…” - ông Trường nói.

Để sử dụng công nghệ này, chủ phương tiện được cấp miễn phí một thẻ định dạng E-tag để dán lên kính trước xe và kèm theo một tài khoản thu phí để giao dịch. Tài khoản này, dễ dàng nạp tiền trực tiếp, qua mạng Internet, qua ngân hàng, qua thẻ cào... Khi xe chạy vào trạm thu phí, hệ thống nhận diện xe bằng công nghệ Laser sẽ kích hoạt camera chụp biển số và hệ thống Antena sẽ phát tín hiệu để đọc thẻ E-tag.

Hình ảnh và thông tin được chuyển về trung tâm dữ liệu để xử lý và kiểm tra số dư tài khoản thu phí của xe. Nếu xe đủ điều kiện, thanh chắn barrier sẽ mở, đồng thời gửi tin nhắn về điện thoại đã đăng ký. Trường hợp tài khoản thu phí của xe không đủ tiền hoặc xe không dán thẻ E-tag hệ thống sẽ chuyển sang chế độ thu một dừng MTC. Tiền thu phí sẽ chuyển về tài khoản của nhà đầu tư BOT hoặc cơ quan nhà nước.