Thủ phạm bắt cóc bé sơ sinh: Thấp nhất 3 năm tù

Bà Lệ có thể bị phạt thấp nhất ba năm tù Theo luật, người nào bắt cóc nhằm mục đích tống tiền, chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 134 BLHS. Nếu bắt cóc trẻ em nhằm mục đích mua bán thì bị xử lý về tội mua bán trẻ em theo Điều 120; nếu bắt cóc trẻ để về nuôi thì bị xử lý về tội chiếm đoạt trẻ em (cũng Điều 120 BLHS)… Theo những thông tin ban đầu thì bà Nguyễn Thị Lệ khai bắt cóc trẻ nhằm mục đích về làm con nuôi. Nếu đúng như vậy, hành vi của bà Lệ có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120 như đã nói. Mặt khác, đến nay chưa có thông tin nào cho thấy hành vi phạm tội (nếu có) của bà Lệ thuộc các trường hợp liệt kê ở khoản 2 của điều luật vừa nói nên có khả năng bà chỉ bị xử lý theo khoản 1 của điều này (hình phạt từ ba đến 10 năm tù). Nếu vậy, mức án thấp nhất mà bà phải chịu là ba năm tù. Ngoài ra, nếu bà không được hưởng tình tiết giảm nhẹ nào mà lại có một hay nhiều tình tiết tăng nặng thì mức án mà bà nhận được chắc chắn sẽ trên ba năm tù. ThS -luật sư ĐINH VĂN QUẾ,nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù từ ba đến 10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng…, phạt quản chế từ một đến năm năm. (Trích Điều 120 tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em) Chiều 8-11, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có thư khen ngợi, chúc mừng những đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh chóng bắt được hung thủ và tìm được bé. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh nên các cơ quan công an đã huy động tới 70 cán bộ, chiến sĩ để tập trung phá án. Cũng trong chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lệ về hành vi chiếm đoạt trẻ em.