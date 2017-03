Thủ phạm giết người ra đầu thú

(PL)- Chiều 22-11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết qua công tác vận động, nghi can giết bà Phạm Thị Thi (trú xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa) là Lưu Ngọc Toàn (trú cùng xã) đã ra đầu thú tại Công an xã Tân Cảnh (huyện Đắk Tô, Kon Tum).

Hiện Toàn đang được di lý về Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra. Trước đó, sáng 20-11, người dân phát hiện thi thể bà Thi trôi dạt tại sông Cây Da (xã Ninh Hưng). Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định bà Thi tử vong do vết thương ở đầu. Qua thu thập thông tin, cơ quan chức năng xác định nghi can chính là Toàn. Tại cơ quan công an, Toàn khai đêm 19-11, do biết bà Thi sống độc thân nên y nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau khi giết bà Thi, Toàn kéo xác bà ra sông Cây Da vứt xuống để phi tang (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin). Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. LÊ XUÂN