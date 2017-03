Thủ tướng gửi thư khen cô giáo Trường Mầm non An Hiệp

Các cô, trò Trường Mẫu giáo An Hiệp đợi đón các cháu từ lực lượng cứu hộ. Ảnh: NGỌC THẮNG

Dưới đây là nội dung thư khen của Thủ tướng:



"Tôi rất xúc động được biết tin, trong ngày 13 tháng 12 năm 2016, với lòng dũng cảm, trách nhiệm và tình người sâu sắc, các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp và người dân địa phương đã cứu giúp và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cháu học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường. Thật cảm động trước suy nghĩ của các cô giáo: “Thà cô chết chứ không để trò chết”. Thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời biểu dương, khen ngợi các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp và người dân địa phương đã tham gia cứu giúp các cháu.

Nhân đây, tôi yêu cầu chính quyền địa phương các vùng bị lũ lụt vừa qua khẩn trương có những biện pháp phù hợp để khắc phục thiệt hại, sớm ổn định việc học tập cho các cháu, trong đó có Trường Mầm non An Hiệp.

Tôi cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũng như trên phạm vi cả nước đối với các trường học, nhất là các trường mầm non để chủ động có các biện pháp phòng, tránh và cứu hộ cứu nạn cần thiết, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cháu khi có thiên tai, mưa lũ lớn xảy ra".

Trước đó, ngày 13-12, hàng chục trẻ ở xã An Hiệp, huyện Tuy An được phụ huynh đưa đến trường mầm non trong lúc ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trời mưa giông. Một lúc sau, lũ dâng cao, trường ngập đến 1 m khiến bốn giáo viên và 20 học sinh bị kẹt trong lớp. Các cô đã cho học sinh đu lên cửa sổ phòng học, ngồi lên nóc tủ hồ sơ. Nhiều cô cố gắng dùng điện thoại để liên lạc người thân, các lực lượng cứu hộ, đồng thời la lớn để mọi người đến ứng cứu. May mắn là trong tình thế này, nhiều thanh niên trong khu vực đã đến cứu kịp thời. Các anh đã bơi vào trường, lấy mái nhà ở khu vui chơi trẻ em, lấy thùng xốp trong trường làm phao cứu sinh để các em ngồi vào, đưa cô trò rời trường an toàn.