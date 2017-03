Thủ tướng: Làm rõ vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng

Ai đã phá sập ngôi nhà? Liên quan đến câu hỏi vì sao phá nhà của gia đình ông Vươn dù ngôi nhà nằm ngoài diện tích cưỡng chế, ông Thoại lý giải khu vực đầm bãi ngoài đê, theo quy định của luật không phải là nơi quy hoạch khu dân cư, không cho phép xây nhà mà chỉ được làm nhà tạm, chòi canh. Việc phá nhà, san phẳng nhà do nhân dân bất bình nên vào phá chứ lực lượng cưỡng chế không thực hiện việc này. “Sau vụ nổ súng chống người thi hành công vụ, lực lượng công an phải rà phá và tìm được vũ khí, vật liệu nổ trong nhà. Các đồng chí báo cáo không ra lệnh san phẳng nhà nhưng do... nhân dân bất bình nên vào phá” - ông Thoại nói. Giải thích này có cự ly so với trả lời báo chí của ông Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, trong cuộc họp báo do UBND TP Hải Phòng tổ chức chiều 12-1. Khi đó ông Hiền thừa nhận ngôi nhà bị phá sập nằm trong phần diện tích đầm chưa bị cưỡng chế nhưng là nơi chủ đầm tấn công lực lượng cưỡng chế. Theo ông Hiền, lúc đó căn nhà bị đập là “áp dụng các biện pháp…”. Tuy nhiên, có thể khẳng định ngay rằng nếu là dân bất bình và tự phá ngôi nhà này thì chính quyền cũng phải làm rõ và xử lý những người đã thực hiện hành vi đó và trả lời công luận.