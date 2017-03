Thủ tướng yêu cầu sớm làm rõ nguyên nhân sạt lở đất ở Yên Bái

Theo chinhphu.vn, ngày 9-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ sạt lở đất đá thuộc khu mỏ chì kẽm huyện Mù Cang Chải và báo cáo Thủ tướng. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì xử lý theo quy định.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân những gia đình có người bị thiệt mạng, mất tích và bị thương. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm người bị nạn, cứu chữa người bị thương, mai táng người thiệt mạng và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị thiệt mạng, mất tích và bị thương.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 7-9, tại địa điểm khai thác quặng chì kẽm của Công ty TNHH Thịnh Đạt (thôn Trống Pá Trang, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải) đã xảy ra vụ tai nạn sạt lở đất làm hơn 20 người chết và mất tích. Đến ngày 8-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 16 nạn nhân. Hai người bị thương đang được cấp cứu tại BV Đa khoa Nghĩa Lộ. UBND tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ 4,5 triệu đồng/người chết, 100 kg gạo cho gia đình có người chết, Công ty Thịnh Đạt hỗ trợ gia đình có người chết 10 triệu đồng.

Tính tới ngày 9-9, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm chín người chết và hai người mất tích, 5.000 ngôi nhà bị ngập, 137 nhà bị sập và cuốn trôi, hơn 9.300 ha có thể bị mất trắng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 637 tỉ đồng.

Ngày 9-9, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng và đoàn công tác Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục mưa lũ tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại Nghệ An đã có năm người chết và bảy người bị thương do mưa lũ. Mưa ở thượng nguồn lớn cùng với thủy điện Bản Vẽ (huyện miền núi Tương Dương) xả lũ khiến nước hạ nguồn sông Lam đang lên nhanh và vượt báo động 2 tại huyện Nam Đàn, Đô Lương và đang tiếp tục lên nhanh. Hơn 3.800 ngôi nhà bị ngập, 10 nhà bị sụp đổ, 19 phòng học ngập trong nước lũ. Hàng chục ngàn học sinh đang tiếp tục nghỉ học để tránh lũ. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các cấp ngành và người dân triển khai phương án phòng, chống lụt bão theo cấp báo động.

Tại Hà Tĩnh có hai người chết và 10 người bị thương do bị nước lũ cuốn.

