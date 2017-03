Thư xin lỗi của gia đình Hương Trà là tình tiết giảm nhẹ

Ngày 31-10, mẹ và chồng của bà Hương Trà đã gửi thư xin lỗi đến Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn và gia đình ông vì bà Trà đã viết bài trên blog Cogaidolong có “nội dung xúc phạm đến ông và gia đình”. Gia đình bà Trà mong sự khoan hồng của pháp luật.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho rằng: “Vụ bà Hương Trà cũng nằm trong quy định của pháp luật về những tình tiết giảm nhẹ”. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh kết luận sai phạm đến đâu và như thế nào là thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra. Trước đó, ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và được VKSND Tối cao phê chuẩn đối với bà Trà về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

