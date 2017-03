Thua bạc, hai SV lập mưu cướp "sới"

Ngày 18-1, CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án "cướp tài sản, đánh bạc và không tố giác tội phạm" xảy ra tại nhà nghỉ An Bình, ngõ Thống Nhất, phố Đại La, phường Trương Định. Cho đến thời điểm này, có 8 đối tượng đã bị khởi tố và tạm giam về các tội danh nêu trên.

Chủ mưu dàn dựng vụ cướp bạc này có 5 đối tượng cùng quê Yên Phong, Bắc Ninh là: Nguyễn Ích Sáng (23 tuổi), Trần Đình Cường (20 tuổi), Nguyễn Văn Trường (18 tuổi), Nguyễn Trần Xuân Hiển (18 tuổi), Nguyễn Văn Quyết (19 tuổi). Trong số đó, Sáng và Cường đang là sinh viên.

Các đối tượng vụ án.

Nhóm thứ hai, vừa là bị hại, cũng là những kẻ vi phạm pháp luật, gồm Mai Ngọc Minh (25 tuổi), trú ở phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, sinh viên hệ trung cấp chuyên ngành dược; Ngô Thanh Hưng (25 tuổi), tạm trú tại ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, Đống Đa và Nguyễn Thùy Linh (20 tuổi), nhà ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy.

Tài liệu của CQĐT xác định, Nguyễn Ích Sáng, Trần Đình Cường cùng với Ngô Thanh Hưng và Mai Ngọc Minh từng vài lần đánh bạc ở một quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương. Tổng cộng, nhóm Sáng bị thua khoảng 7 triệu đồng. Vì nghĩ bị Hưng và Minh "bịp" nên Sáng đã rủ Cường tổ chức cướp bạc. Ngày 3/1, Sáng gọi điện thoại hẹn Minh đến nhà nghỉ An Bình để sát phạt. Mỗi bên thỏa thuận phải mang đủ 10 triệu đồng. Ngay sau đó, Sáng mang xe máy của mình đi đặt lấy 10 triệu đồng, đồng thời mua 2 con dao chọc tiết lợn để làm hung khí gây án.

Từ Hà Nội, Cường gọi điện thoại về quê, nhờ Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Trần Xuân Hiển và Nguyễn Văn Quyết lên để tham gia cướp bạc. Không biết được màn kịch mà nhóm Sáng đã dựng sẵn, ngoài Ngô Thanh Hưng, Minh còn rủ bạn gái là Nguyễn Thùy Linh đi đánh bạc cùng (mỗi người góp 3 triệu đồng). Khi thấy 5 thành viên ở quán cà phê, Sáng phân công Cường và mình vào đánh bạc trong nhà nghỉ An Bình, khi nào nhắn tin thì Trường, Hiển, Quyết xông vào cướp. Nghe nhóm bạn bàn bạc quyết liệt quá, Nguyễn Văn Quyết sợ nên xin không tham gia. Còn lại Trường và Hiển, mỗi đứa được Sáng phát cho 1 con dao chọc tiết lợn.

Theo đúng hẹn, Mai Ngọc Minh đi xe máy SH đèo Ngô Thanh Hưng đến nhà nghỉ An Bình. Cùng đi có Nguyễn Thùy Linh và 1 thanh niên tên Quân. Đến nơi, Minh, Hưng và Linh lên phòng 203 nhà nghỉ An Bình đợi nhóm Sáng. Ít phút sau, Sáng và Cường có mặt. Cả bọn thống nhất đánh bạc dưới hình thức tá lả với số tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/ván. Minh, Hưng và Linh bỏ ra 9 triệu đồng xuống chiếu. Sáng cũng bỏ ra khoảng 9 triệu đồng.

Trong phòng 203, sới bạc đang rôm rả thì đột ngột Trường và Hiển cầm dao chọc tiết lợn lao vào đe doạ và lấy hết tiền, điện thoại di động để trên giường, rồi dùng dao khống chế Nguyễn Thùy Linh, bắt Linh đưa tiền cho Trường. Tổng cộng, 2 tên cướp lấy được gần 20 triệu đồng và 3 chiếc điện thoại di động. Sau đó, chúng rời khỏi nhà nghỉ bằng xe máy của một số đối tượng chờ sẵn ở đầu ngõ Thống Nhất.

Sau khi Trường và Hiển chạy ra khỏi phòng, Minh và Hưng định đuổi theo thì bất ngờ Cường và Sáng chặn lại với lý do không nên để người bên ngoài nhà nghỉ biết. Thái độ của Sáng và Cường khiến Minh và Hưng nghi ngờ. Thế nên khi bị Sáng, Cường cản đường, Minh lấy trong người ra 1 chiếc dùi cui điện gí vào người Sáng. Hưng cũng dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công Sáng. Bị đánh, Sáng vùng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ. Sau đó, Sáng đã đến cơ quan Công an để tự thú với tư cách là bị hại một vụ cướp. Tuy nhiên, sự gian dối này đã bị lật tẩy. Tại cơ quan Công an, Sáng khai nhận toàn bộ ý đồ, diễn biến vụ việc như trên.

Hiện, CQĐT Công an quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cướp tài sản, đánh bạc và không tố giác tội phạm" xảy ra tại nhà nghỉ An Bình, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Ích Sáng, Trần Đình Cường, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Trần Xuân Hiển, Nguyễn Văn Quyết.





Theo Phương Thủy (CAND)