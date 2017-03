Thừa Thiên-Huế: Một học sinh lớp 7 đốt trường

(PL)- Ngày 28-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) cho biết đã tạm giữ hai kẻ đốt Trường THCS Thuận An (huyện Phú Vang) đêm 22-1 là Trần Văn Ky (16 tuổi, học sinh lớp 7/7 của trường này) và La Văn Khuôn (13 tuổi, trú thị trấn Thuận An).

Ky là học sinh cá biệt, có học lực trung bình, đạo đức yếu. Hiện cơ quan CSĐT đang hoàn thành hồ sơ để khởi tố. Như Pháp Luật TP. HCM đã đưa tin, vào 1 giờ sáng 22-1, một vụ cháy đã thiêu rụi hàng ngàn đầu sách, hơn 1.000 hồ sơ học bạ cùng các thiết bị dạy học của Trường THCS Thuận An. Một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại đường Lương Định Của (phường Bình An, quận 2, TP.HCM) vào khoảng 15 giờ 55 chiều 28-1 đã thiêu trụi năm căn nhà. Lửa xuất phát từ gác gỗ căn nhà số 6C Lương Định Của, sau đó bùng phát mạnh, lan sang hàng loạt hàng quán khác. Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 9 phối hợp với đội PCCC của Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Cát Lái (quận 2) tham gia dập lửa. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân có thể do chập điện. Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở Bình Dương Khoảng 11 giờ ngày 28-1, một vụ cháy xảy ra tại phân xưởng sản xuất ván ép không tên ở khu phố 5, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Khoảng 350 học sinh Trường Mầm non tư thục Bé Yêu cạnh xưởng này phải sơ tán khẩn cấp. Cảnh sát PCCC công an tỉnh huy động 10 xe chữa cháy và mất một tiếng đồng hồ mới khống chế được lửa. Tại hiện trường, khu nhà xưởng có diện tích khoảng 1.500 m2 này chứa khoảng 100 tấn mạt cưa (dùng làm ván ép) đã bị cháy nham nhở. Bước đầu chưa xác định được tổng thiệt hại của vụ cháy. L.NGUYỄN - H.LÂM - A.NHÂN - H.TUYẾT